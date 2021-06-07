https://ria.ru/20210607/gudkov-1735969486.html
Гудков сообщил, что выехал из России на общих основаниях
Гудков сообщил, что выехал из России на общих основаниях - РИА Новости, 07.06.2021
Гудков сообщил, что выехал из России на общих основаниях
Экс-депутат Дмитрий Гудков сообщил РИА Новости, что для выезда из РФ на машине и пересечения границы с Украиной ему потребовалась медстраховка и отрицательный... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:04
2021-06-07T12:04
2021-06-07T12:04
россия
алексей мельников
онк
дмитрий гудков
украина
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-депутат Дмитрий Гудков сообщил РИА Новости, что для выезда из РФ на машине и пересечения границы с Украиной ему потребовалась медстраховка и отрицательный ПЦР.Ранее Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из РФ на Украину и направляется в Киев, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям."ПЦР-тест и медстраховка, все на общих основаниях", - сообщил Гудков в ответ на вопрос РИА Новости о том, какие основания и документы ему потребовались для выезда из РФ и пересечения границы с Украиной на машине.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
https://ria.ru/20210606/gudkov-1735913122.html
https://ria.ru/20210603/gudkov-1735451942.html
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россия, алексей мельников, онк, дмитрий гудков , украина, происшествия