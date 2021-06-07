https://ria.ru/20210607/gudkov-1735969486.html

Гудков сообщил, что выехал из России на общих основаниях

Гудков сообщил, что выехал из России на общих основаниях - РИА Новости, 07.06.2021

Гудков сообщил, что выехал из России на общих основаниях

Экс-депутат Дмитрий Гудков сообщил РИА Новости, что для выезда из РФ на машине и пересечения границы с Украиной ему потребовалась медстраховка и отрицательный... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:04

2021-06-07T12:04

2021-06-07T12:04

россия

алексей мельников

онк

дмитрий гудков

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/96249/19/962491904_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_d57122ad8f25bf388887989566a1b5d5.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-депутат Дмитрий Гудков сообщил РИА Новости, что для выезда из РФ на машине и пересечения границы с Украиной ему потребовалась медстраховка и отрицательный ПЦР.Ранее Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из РФ на Украину и направляется в Киев, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям."ПЦР-тест и медстраховка, все на общих основаниях", - сообщил Гудков в ответ на вопрос РИА Новости о том, какие основания и документы ему потребовались для выезда из РФ и пересечения границы с Украиной на машине.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.

https://ria.ru/20210606/gudkov-1735913122.html

https://ria.ru/20210603/gudkov-1735451942.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей мельников, онк, дмитрий гудков , украина, происшествия