https://ria.ru/20210607/gudkov-1735950765.html

Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину

Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину - РИА Новости, 07.06.2021

Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину

Экс-депутат Дмитрий Гудков в эфире телеканала "Украина 24" назвал свой отъезд из России временным. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:32

2021-06-07T10:32

2021-06-07T11:19

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КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Экс-депутат Дмитрий Гудков в эфире телеканала "Украина 24" назвал свой отъезд из России временным.Ранее он сообщил, что направляется в Киев, а затем поедет к родителям в Варну.Политик принял это решение, чтобы "минимизировать риски для близких".В Москве остались его супруга и ребенок. По словам экс-парламентария, он уехал, чтобы не создавать проблем в том числе и для своей тети.Гудкова и его родственницу Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения.Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней бывший депутат отрицает.В минувший четверг политика отпустили из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых.По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-парламентария могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должны предъявить заочное обвинение.

https://ria.ru/20210603/gudkov-1735451942.html

https://ria.ru/20210602/patrony-1735248864.html

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