Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину
10:32 07.06.2021 (обновлено: 11:19 07.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков
КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Экс-депутат Дмитрий Гудков в эфире телеканала "Украина 24" назвал свой отъезд из России временным.
Политик принял это решение, чтобы "минимизировать риски для близких".
"Это очень серьезное, сложное решение", — сказал Гудков.
В Москве остались его супруга и ребенок. По словам экс-парламентария, он уехал, чтобы не создавать проблем в том числе и для своей тети.
Гудкова и его родственницу Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения.
3 июня, 15:31Адвокат раскрыл подробности дела Гудкова
Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней бывший депутат отрицает.
В минувший четверг политика отпустили из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых.
По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-парламентария могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должны предъявить заочное обвинение.