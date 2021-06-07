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Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину
Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину - РИА Новости, 07.06.2021
Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину
Экс-депутат Дмитрий Гудков в эфире телеканала "Украина 24" назвал свой отъезд из России временным. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:32
2021-06-07T11:19
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варна
россия
киев
украина
политика
дмитрий гудков
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КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Экс-депутат Дмитрий Гудков в эфире телеканала "Украина 24" назвал свой отъезд из России временным.Ранее он сообщил, что направляется в Киев, а затем поедет к родителям в Варну.Политик принял это решение, чтобы "минимизировать риски для близких".В Москве остались его супруга и ребенок. По словам экс-парламентария, он уехал, чтобы не создавать проблем в том числе и для своей тети.Гудкова и его родственницу Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения.Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней бывший депутат отрицает.В минувший четверг политика отпустили из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых.По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-парламентария могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должны предъявить заочное обвинение.
https://ria.ru/20210603/gudkov-1735451942.html
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онк, москва, варна, россия, киев, украина, политика, дмитрий гудков

Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину

10:32 07.06.2021 (обновлено: 11:19 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков
Член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Экс-депутат Дмитрий Гудков в эфире телеканала "Украина 24" назвал свой отъезд из России временным.
Ранее он сообщил, что направляется в Киев, а затем поедет к родителям в Варну.
Политик принял это решение, чтобы "минимизировать риски для близких".
"Это очень серьезное, сложное решение", — сказал Гудков.
В Москве остались его супруга и ребенок. По словам экс-парламентария, он уехал, чтобы не создавать проблем в том числе и для своей тети.
Гудкова и его родственницу Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения.
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:31
Адвокат раскрыл подробности дела Гудкова
Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней бывший депутат отрицает.
В минувший четверг политика отпустили из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых.
По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-парламентария могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должны предъявить заочное обвинение.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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В квартире Геннадия Гудкова нашли патроны от пистолета, сообщил источник
 
ОНКМоскваВарнаРоссияКиевУкраинаПолитикаДмитрий Гудков
 
 
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