https://ria.ru/20210607/grabezh-1736069136.html
Друзей застреленного под Новосибирском нарушителя заподозрили в грабеже
Друзей застреленного под Новосибирском нарушителя заподозрили в грабеже - РИА Новости, 07.06.2021
Друзей застреленного под Новосибирском нарушителя заподозрили в грабеже
Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов, арестованные за нападение на полицейских на трассе в Новосибирской области, стали фигурантами еще одного дела, передает РЕН... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:32
2021-06-07T22:32
2021-06-07T23:47
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов, арестованные за нападение на полицейских на трассе в Новосибирской области, стали фигурантами еще одного дела, передает РЕН ТВ. Обоих участников погони, закончившейся смертельным ранением 19-летнего Векила Абдуллаева, узнал мужчина, которого ограбили в октябре прошлого года.Потерпевший рассказал, что злоумышленники напали на него после замечания из-за припаркованного на газоне автомобиля: его избили, отняли деньги и мобильный телефон. Как сообщил источник телеканала, полиция возбудила уголовное дело о грабеже и хулиганстве. Потерпевший предоставил запись, на которой запечатлен автомобиль нападавших, а также кадры ограбления."Все это время уголовное дело, возбужденное в прошлом году, лежало без движения. Теперь же в нем появились подозреваемые", — отметил собеседник канала.Мужчина узнал нападавших из выпуска новостей, после чего обратился в Следственный комитет. По данным телеканала, прокуратура передала в СК материалы дела. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Также предстоит выяснить, почему уголовное дело фактически не расследовалось. Подозреваемые оказались замешаны и в другом громком инциденте. В конце мая два сотрудника ГИБДД на автотрассе "Сибирь" попытались остановить затонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. Началась погоня, закончившаяся около поселка Мошково.Трое мужчин выбежали из машины, инспекторам удалось поймать одного из них, после чего Векил Абдуллаев попытался его отбить. При задержании 19-летнего нарушителя полицейский случайно выстрелил ему в голову. Через два дня тот скончался в больнице.
https://ria.ru/20210604/obraschenie-1735595006.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов, арестованные за нападение на полицейских на трассе в Новосибирской области
, стали фигурантами еще одного дела, передает РЕН ТВ
.
Обоих участников погони, закончившейся смертельным ранением 19-летнего Векила Абдуллаева, узнал мужчина, которого ограбили в октябре прошлого года.
Потерпевший рассказал, что злоумышленники напали на него после замечания из-за припаркованного на газоне автомобиля: его избили, отняли деньги и мобильный телефон.
Как сообщил источник телеканала, полиция возбудила уголовное дело о грабеже и хулиганстве. Потерпевший предоставил запись, на которой запечатлен автомобиль нападавших, а также кадры ограбления.
"Все это время уголовное дело, возбужденное в прошлом году, лежало без движения. Теперь же в нем появились подозреваемые", — отметил собеседник канала.
Мужчина узнал нападавших из выпуска новостей, после чего обратился в Следственный комитет. По данным телеканала, прокуратура передала в СК
материалы дела. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Также предстоит выяснить, почему уголовное дело фактически не расследовалось.
Подозреваемые оказались замешаны и в другом громком инциденте. В конце мая два сотрудника ГИБДД на автотрассе "Сибирь" попытались остановить затонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. Началась погоня, закончившаяся около поселка Мошково.
Трое мужчин выбежали из машины, инспекторам удалось поймать одного из них, после чего Векил Абдуллаев попытался его отбить. При задержании 19-летнего нарушителя полицейский случайно выстрелил ему в голову. Через два дня тот скончался в больнице.