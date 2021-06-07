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Служба безопасности Украины подозревает экс-чиновника СНБО в госизмене
Служба безопасности Украины подозревает экс-чиновника СНБО в госизмене - РИА Новости, 07.06.2021
Служба безопасности Украины подозревает экс-чиновника СНБО в госизмене
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которому следствие... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:48
2021-06-07T13:48
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которому следствие приписывает передачу сведений о работе украинских госорганов иностранным спецслужбам, сообщается на сайте ведомства."По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена - ред.) Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 администрации президента и аппарата СНБО", - сообщается на сайте ведомства.Оперативники СБ Украины установили, что чиновник в течение длительного времени "собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера"."Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины. Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства. Первого июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.Кроме того, как сообщил источник в правоохранительных органах в комментарии агентству LIGA.net, речь идет о непубличном сотруднике администрации и СНБО.
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служба безопасности украины, украина, в мире

Служба безопасности Украины подозревает экс-чиновника СНБО в госизмене

13:48 07.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которому следствие приписывает передачу сведений о работе украинских госорганов иностранным спецслужбам, сообщается на сайте ведомства.
"По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена - ред.) Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 администрации президента и аппарата СНБО", - сообщается на сайте ведомства.
Оперативники СБ Украины установили, что чиновник в течение длительного времени "собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера".
"Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины. Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства. Первого июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Алексей Семеняка - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.
Кроме того, как сообщил источник в правоохранительных органах в комментарии агентству LIGA.net, речь идет о непубличном сотруднике администрации и СНБО.
 
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