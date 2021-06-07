https://ria.ru/20210607/gosduma-1735990662.html

Секретарь ОНК Москвы Мельников будет участвовать в выборах в Госдуму

Секретарь ОНК Москвы Мельников будет участвовать в выборах в Госдуму - РИА Новости, 07.06.2021

Секретарь ОНК Москвы Мельников будет участвовать в выборах в Госдуму

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:33

2021-06-07T13:33

2021-06-07T13:33

алексей мельников

партия роста

политика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца.Ранее сообщалось, что Мельников будет выдвигаться в Госдуму по 198-му одномандатному избирательному округу Москвы. Он вел переговоры о выдвижении с тремя партиями - по информации источника РИА Новости, речь шла о партиях "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости" и "Партия Роста"."За два месяца я пообщался со многими представителями различных партий, имеющих лицензию на выдвижение кандидатов без сбора подписей, и принял решение отказаться от легкого пути и выдвигаться самостоятельно, чтобы быть полностью независимым от партийных меморандумов", - сказал Мельников.Он уточнил, что в ближайшее время опубликует свою предвыборную программу, ее основа - защита прав человека, развитие гражданского общества, молодежная политика и демография.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.

https://ria.ru/20210604/vybory-1735622496.html

https://rsport.ria.ru/20210531/shipulin-1734863990.html

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алексей мельников, партия роста, политика