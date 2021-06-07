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Секретарь ОНК Москвы Мельников будет участвовать в выборах в Госдуму
Секретарь ОНК Москвы Мельников будет участвовать в выборах в Госдуму - РИА Новости, 07.06.2021
Секретарь ОНК Москвы Мельников будет участвовать в выборах в Госдуму
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:33
2021-06-07T13:33
алексей мельников
партия роста
политика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца.Ранее сообщалось, что Мельников будет выдвигаться в Госдуму по 198-му одномандатному избирательному округу Москвы. Он вел переговоры о выдвижении с тремя партиями - по информации источника РИА Новости, речь шла о партиях "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости" и "Партия Роста"."За два месяца я пообщался со многими представителями различных партий, имеющих лицензию на выдвижение кандидатов без сбора подписей, и принял решение отказаться от легкого пути и выдвигаться самостоятельно, чтобы быть полностью независимым от партийных меморандумов", - сказал Мельников.Он уточнил, что в ближайшее время опубликует свою предвыборную программу, ее основа - защита прав человека, развитие гражданского общества, молодежная политика и демография.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.
https://ria.ru/20210604/vybory-1735622496.html
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алексей мельников, партия роста, политика

Секретарь ОНК Москвы Мельников будет участвовать в выборах в Госдуму

13:33 07.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил РИА Новости, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца.
Ранее сообщалось, что Мельников будет выдвигаться в Госдуму по 198-му одномандатному избирательному округу Москвы. Он вел переговоры о выдвижении с тремя партиями - по информации источника РИА Новости, речь шла о партиях "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости" и "Партия Роста".
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:15
Неверов рассказал, когда ЕР назовет главу списка на выборах в Госдуму
"За два месяца я пообщался со многими представителями различных партий, имеющих лицензию на выдвижение кандидатов без сбора подписей, и принял решение отказаться от легкого пути и выдвигаться самостоятельно, чтобы быть полностью независимым от партийных меморандумов", - сказал Мельников.
Он уточнил, что в ближайшее время опубликует свою предвыборную программу, ее основа - защита прав человека, развитие гражданского общества, молодежная политика и демография.
Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.
Антон Шипулин - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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