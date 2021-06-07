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Володин рассказал, станет ли обязательной вакцинация от COVID-19
Володин рассказал, станет ли обязательной вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Володин рассказал, станет ли обязательной вакцинация от COVID-19
Законодательная инициатива о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок не предполагает обязательности, прививка будет... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:23
2021-06-07T11:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Законодательная инициатива о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок не предполагает обязательности, прививка будет бесплатной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, Госдума во вторник в первом чтении рассмотрит законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок."По нему поступает очень много обращений. Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.Он отметил, что, в соответствии с законопроектом, "тот, кто хочет вакцинироваться, сможет сделать прививку за счет средств федерального бюджета, бесплатно". "Государство дает такую возможность", - добавил спикер ГД.Он отметил, что отказ человека от вакцинации – это "его выбор"."Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право – решать это самостоятельно. Но надо помнить, вирус коварен. Впереди лето – период отпусков. Нам удалось снизить количество заболевших. В других странах ситуация менее благоприятная", - заключил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735733178.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин

Володин рассказал, станет ли обязательной вакцинация от COVID-19

11:23 07.06.2021 (обновлено: 11:48 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Законодательная инициатива о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок не предполагает обязательности, прививка будет бесплатной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Госдума во вторник в первом чтении рассмотрит законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.
"По нему поступает очень много обращений. Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, в соответствии с законопроектом, "тот, кто хочет вакцинироваться, сможет сделать прививку за счет средств федерального бюджета, бесплатно". "Государство дает такую возможность", - добавил спикер ГД.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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