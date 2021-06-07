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https://ria.ru/20210607/google-1735995206.html
Google изменит работу с рекламой после штрафа во Франции
Google изменит работу с рекламой после штрафа во Франции - РИА Новости, 07.06.2021
Google изменит работу с рекламой после штрафа во Франции
Американская компания Google внесет изменения в работу с рекламными технологиями на своей платформе в рамках обязательств перед антимонопольным регулятором... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:52
2021-06-07T13:52
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американская компания Google внесет изменения в работу с рекламными технологиями на своей платформе в рамках обязательств перед антимонопольным регулятором Франции, сообщается в пресс-релизе компании.Ранее в понедельник антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы."Последние несколько лет мы работали с антимонопольным регулятором Франции, чтобы ответить на их вопросы относительно нашей рекламной технологии и, в частности, о Google Ad Manager, нашей публикующей платформе… Мы согласились на ряд обязательств, которые облегчат использование данных и наших инструментов с другими рекламными технологиями", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что будет работать над созданием решения, которое гарантирует равный доступ к данным, связанным с аукционами по продаже мест для рекламы, которые проводятся через Google Ad Exchange. В частности, Google будет предоставлять информацию о минимальной выигравшей ставке с прошлого аукциона.Кроме того, теперь Google Ad Manager будет позволять устанавливать собственные цены на рекламу "деликатных категорий интересов", а также вносить изменения в существующий рекламный продукт, которые позволят улучшить совместную работу Ad Manager и сторонних серверов. Компания также подтверждает, что не будет ограничивать переговоры по ценам и особым условиям своих пользователей с другими платформами.Google входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников превышает 103 тысячи человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/google-1734800518.html
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life, youtube, google, google android, франция, технологии, экономика

Google изменит работу с рекламой после штрафа во Франции

13:52 07.06.2021
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Jens Meyer
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американская компания Google внесет изменения в работу с рекламными технологиями на своей платформе в рамках обязательств перед антимонопольным регулятором Франции, сообщается в пресс-релизе компании.
Ранее в понедельник антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы.
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"Последние несколько лет мы работали с антимонопольным регулятором Франции, чтобы ответить на их вопросы относительно нашей рекламной технологии и, в частности, о Google Ad Manager, нашей публикующей платформе… Мы согласились на ряд обязательств, которые облегчат использование данных и наших инструментов с другими рекламными технологиями", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что будет работать над созданием решения, которое гарантирует равный доступ к данным, связанным с аукционами по продаже мест для рекламы, которые проводятся через Google Ad Exchange. В частности, Google будет предоставлять информацию о минимальной выигравшей ставке с прошлого аукциона.
Кроме того, теперь Google Ad Manager будет позволять устанавливать собственные цены на рекламу "деликатных категорий интересов", а также вносить изменения в существующий рекламный продукт, которые позволят улучшить совместную работу Ad Manager и сторонних серверов. Компания также подтверждает, что не будет ограничивать переговоры по ценам и особым условиям своих пользователей с другими платформами.
Google входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников превышает 103 тысячи человек.
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