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AFP: боевики заявили о гибели главаря группировки "Боко Харам"*
AFP: боевики заявили о гибели главаря группировки "Боко Харам"* - РИА Новости, 07.06.2021
AFP: боевики заявили о гибели главаря группировки "Боко Харам"*
Главарь действующей в Нигерии террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил с собой в столкновениях с противоборствующей "Западноафриканской РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T00:25
2021-06-07T00:25
2021-06-07T05:22
боко харам
нигерия
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главарь действующей в Нигерии террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил с собой в столкновениях с противоборствующей "Западноафриканской провинцией Исламского государства"* (террористические организации, запрещенные в России), сообщает агентство Франс Пресс.В аудиозаписи "Западноафриканской провинции Исламского государства"*, попавшей в распоряжение агентства, говорится, что Шекау погиб от сдетонировавшей взрывчатки. "Боко Харам"* пока не прокомментировала сообщения о гибели главаря, пишет агентство.Как отмечает агентство, "Западноафриканская провинция Исламского государства"* в 2016 году откололась от "Боко Харам"* из-за несогласия с методами Шекау.В конце мая газета Wall Street Journal со ссылкой нигерийских чиновников и данные разведки сообщила, что Абубакар Шекау покончил с собой, чтобы не попасть в плен к другой группировке.*Террористические организации, запрещенные в РФ
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боко харам, нигерия, в мире
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Главарь действующей в Нигерии
террористической группировки "Боко Харам
" Абубакар Шекау покончил с собой в столкновениях с противоборствующей "Западноафриканской провинцией Исламского государства"* (террористические организации, запрещенные в России), сообщает агентство Франс Пресс.
В аудиозаписи "Западноафриканской провинции Исламского государства"*, попавшей в распоряжение агентства, говорится, что Шекау погиб от сдетонировавшей взрывчатки. "Боко Харам"* пока не прокомментировала сообщения о гибели главаря, пишет агентство.
Как отмечает агентство, "Западноафриканская провинция Исламского государства"* в 2016 году откололась от "Боко Харам"* из-за несогласия с методами Шекау.
В конце мая газета Wall Street Journal со ссылкой нигерийских чиновников и данные разведки сообщила, что Абубакар Шекау покончил с собой, чтобы не попасть в плен к другой группировке.
*Террористические организации, запрещенные в РФ