https://ria.ru/20210607/gazel-1736035608.html

В Турции запустили производство нового поколения "ГАЗели"

В Турции запустили производство нового поколения "ГАЗели" - РИА Новости, 07.06.2021

В Турции запустили производство нового поколения "ГАЗели"

"Группа ГАЗ" запустила в Турции серийное производство легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NN" экологического стандарта "Евро-6", говорится в сообщении... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:28

2021-06-07T17:28

2021-06-07T17:30

сакарья (провинция)

авто

группа газ

турция

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Группа ГАЗ" запустила в Турции серийное производство легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NN" экологического стандарта "Евро-6", говорится в сообщении компании.Выпуск налажен на сборочной площадке группы в городе Сакарья. Это первый российский легкий коммерческий автомобиль, соответствующий экологическому стандарту "Евро-6", уточнила компания."Выпуск модели "ГАЗель NN" в Турции начинается с автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса. В дальнейшем в Турции также планируется начать производство грузовых и грузопассажирских фургонов. В перспективе автомобили "ГАЗель NN" "Евро-6" будут доступны для российских клиентов, которые уделяют особое внимание экологичности транспортных средств", - говорится в сообщении.Автомобили выпускаются с двигателем Cummins F2.8 "Евро-6" мощностью 170 лошадиных сил. Машины комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач - новой разработкой "Группы ГАЗ", улучшившей тягово-динамические характеристики груженого автомобиля и снизившей расход топлива и уровень шумов и вибраций. Ее ресурс составляет 300 тысяч километров, уточнил автопроизводитель."ГАЗель NN" – долгожданный продукт для наших клиентов в Турции. В первую очередь, это автомобили с новыми двигателями экологического класса "Евро-6". Во-вторых, новая модель "ГАЗель NN" существенно расширяет наши возможности благодаря отличной функциональности, которая сочетается с легендарной выносливостью российских автомобилей. Очень скоро в этом году на платформе NN в Турции мы начнем собирать еще четыре модификации цельнометаллических фургонов", - прокомментировал серийный запуск гендиректор сборочной площадки ГАЗ в Турции Дженгиз Юксель.

https://ria.ru/20210520/gazel-1733230307.html

сакарья (провинция)

турция

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сакарья (провинция), авто, группа газ, турция, экономика