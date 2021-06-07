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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210607/gabriadze-1735959577.html
Любимова о Габриадзе: фильмы по его сценариям полюбили миллионы людей
Любимова о Габриадзе: фильмы по его сценариям полюбили миллионы людей - РИА Новости, 07.06.2021
Любимова о Габриадзе: фильмы по его сценариям полюбили миллионы людей
Резо Габриадзе был выдающимся сценаристом, художником и режиссером, фильмы по его сценариям полюбились миллионам людей, а придуманные им диалоги стали крылатыми РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:08
2021-06-07T12:08
культура
ольга любимова
театр
кино и сериалы
новости культуры
резо габриадзе
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Резо Габриадзе был выдающимся сценаристом, художником и режиссером, фильмы по его сценариям полюбились миллионам людей, а придуманные им диалоги стали крылатыми фразами, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, выразив соболезнования его родным и близким.Художник, режиссер театра и кино, писатель и автор сценариев таких фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза", Резо Габриадзе скончался в воскресенье на 85-м году жизни."Ушел из жизни выдающийся сценарист, художник, режиссер театра и кино, скульптор Резо Леванович Габриадзе. Резо Леванович прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда вписано в историю кинематографа. Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами", - привели слова Любимовой в пресс-службе Минкультуры.Глава ведомства подчеркнула, что многогранный талант Габриадзе проявился также в скульптуре и художественном искусстве."Памятник Чижику-Пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации к более чем 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными", - подчеркнула министр.Она также отметила Габриадзе как театрального режиссера, признанного во многих странах мира, чьи работы "восторженно принимали на крупнейших театральных площадках".Художник, режиссер театра и кино, писатель и автор сценариев таких фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!", Резо Габриадзе скончался в воскресенье на 85-м году жизни. Он был автором сценариев более чем 35 фильмов. Габриадзе - художник, скульптор и мастер книжной графики. Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне. Он был участником выставки в Мюнхене "От Эйзенштейна до Тарковского". Его работы по живописи, графике и скульптуре находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.
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РИА Новости
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ольга любимова, театр, кино и сериалы, новости культуры, резо габриадзе

Любимова о Габриадзе: фильмы по его сценариям полюбили миллионы людей

12:08 07.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Рамона" театра Резо Габриадзе
Премьера спектакля Рамона театра Резо Габриадзе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Резо Габриадзе был выдающимся сценаристом, художником и режиссером, фильмы по его сценариям полюбились миллионам людей, а придуманные им диалоги стали крылатыми фразами, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, выразив соболезнования его родным и близким.
Художник, режиссер театра и кино, писатель и автор сценариев таких фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза", Резо Габриадзе скончался в воскресенье на 85-м году жизни.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкСоздатели фильма "Мимино"
Создатели фильма Мимино - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
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Создатели фильма "Мимино"
"Ушел из жизни выдающийся сценарист, художник, режиссер театра и кино, скульптор Резо Леванович Габриадзе. Резо Леванович прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда вписано в историю кинематографа. Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами", - привели слова Любимовой в пресс-службе Минкультуры.
Глава ведомства подчеркнула, что многогранный талант Габриадзе проявился также в скульптуре и художественном искусстве.
"Памятник Чижику-Пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации к более чем 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными", - подчеркнула министр.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
Спектакль Рамона Театра марионеток Резо Габриадзе
1 из 9
Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
Спектакль Сталинград Театра марионеток Резо Габриадзе
2 из 9
Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
Спектакль Сталинград Театра марионеток Резо Габриадзе
3 из 9
Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Эскиз к спектаклю "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
Эскиз к спектаклю Рамона Театра марионеток Резо Габриадзе
4 из 9
Эскиз к спектаклю "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Бриллиант маршала де Фантье" Театра марионеток Резо Габриадзе.
Спектакль Бриллиант маршала де Фантье Театра марионеток Резо Габриадзе
5 из 9
Спектакль "Бриллиант маршала де Фантье" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе.
Спектакль Осень моей весны Театра марионеток Резо Габриадзе
6 из 9
Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А.С.Пушкина.
Открытие выставки Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура
7 из 9
На выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А.С.Пушкина.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юлия ПетровичТеатр марионеток Резо Габриадзе
Театр марионеток Резо Габриадзе
8 из 9
Театр марионеток Резо Габриадзе
© РИА Новости / Юлия Петрович
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПамятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге.
Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге
9 из 9
Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
1 из 9
Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
2 из 9
Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
3 из 9
Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
4 из 9
Эскиз к спектаклю "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
5 из 9
Спектакль "Бриллиант маршала де Фантье" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
6 из 9
Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
7 из 9
На выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А.С.Пушкина.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 9
Театр марионеток Резо Габриадзе
© РИА Новости / Юлия Петрович
9 из 9
Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Она также отметила Габриадзе как театрального режиссера, признанного во многих странах мира, чьи работы "восторженно принимали на крупнейших театральных площадках".
Художник, режиссер театра и кино, писатель и автор сценариев таких фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!", Резо Габриадзе скончался в воскресенье на 85-м году жизни. Он был автором сценариев более чем 35 фильмов.
Габриадзе - художник, скульптор и мастер книжной графики. Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне. Он был участником выставки в Мюнхене "От Эйзенштейна до Тарковского". Его работы по живописи, графике и скульптуре находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.
Кадр из фильма Знаешь мама, где я был?
23 апреля 2018, 08:00Культура
Ленин, Сталин, пленный немец в фильме Резо Габриадзе о послевоенном детстве
 
КультураОльга ЛюбимоваТеатрКино и сериалыНовости культурыРезо Габриадзе
 
 
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