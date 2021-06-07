https://ria.ru/20210607/gabriadze-1735959577.html

Любимова о Габриадзе: фильмы по его сценариям полюбили миллионы людей

Любимова о Габриадзе: фильмы по его сценариям полюбили миллионы людей - РИА Новости, 07.06.2021

Любимова о Габриадзе: фильмы по его сценариям полюбили миллионы людей

Резо Габриадзе был выдающимся сценаристом, художником и режиссером, фильмы по его сценариям полюбились миллионам людей, а придуманные им диалоги стали крылатыми РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:08

2021-06-07T12:08

2021-06-07T12:08

культура

ольга любимова

театр

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новости культуры

резо габриадзе

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Резо Габриадзе был выдающимся сценаристом, художником и режиссером, фильмы по его сценариям полюбились миллионам людей, а придуманные им диалоги стали крылатыми фразами, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, выразив соболезнования его родным и близким.Художник, режиссер театра и кино, писатель и автор сценариев таких фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза", Резо Габриадзе скончался в воскресенье на 85-м году жизни."Ушел из жизни выдающийся сценарист, художник, режиссер театра и кино, скульптор Резо Леванович Габриадзе. Резо Леванович прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда вписано в историю кинематографа. Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами", - привели слова Любимовой в пресс-службе Минкультуры.Глава ведомства подчеркнула, что многогранный талант Габриадзе проявился также в скульптуре и художественном искусстве."Памятник Чижику-Пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации к более чем 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными", - подчеркнула министр.Она также отметила Габриадзе как театрального режиссера, признанного во многих странах мира, чьи работы "восторженно принимали на крупнейших театральных площадках".Художник, режиссер театра и кино, писатель и автор сценариев таких фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!", Резо Габриадзе скончался в воскресенье на 85-м году жизни. Он был автором сценариев более чем 35 фильмов. Габриадзе - художник, скульптор и мастер книжной графики. Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне. Он был участником выставки в Мюнхене "От Эйзенштейна до Тарковского". Его работы по живописи, графике и скульптуре находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.

https://ria.ru/20180423/1518809013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, театр, кино и сериалы, новости культуры, резо габриадзе