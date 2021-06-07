Любимова о Габриадзе: фильмы по его сценариям полюбили миллионы людей
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Рамона" театра Резо Габриадзе
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Резо Габриадзе был выдающимся сценаристом, художником и режиссером, фильмы по его сценариям полюбились миллионам людей, а придуманные им диалоги стали крылатыми фразами, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, выразив соболезнования его родным и близким.
Художник, режиссер театра и кино, писатель и автор сценариев таких фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза", Резо Габриадзе скончался в воскресенье на 85-м году жизни.
Создатели фильма "Мимино"
"Ушел из жизни выдающийся сценарист, художник, режиссер театра и кино, скульптор Резо Леванович Габриадзе. Резо Леванович прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда вписано в историю кинематографа. Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами", - привели слова Любимовой в пресс-службе Минкультуры.
Глава ведомства подчеркнула, что многогранный талант Габриадзе проявился также в скульптуре и художественном искусстве.
"Памятник Чижику-Пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации к более чем 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными", - подчеркнула министр.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
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Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
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Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
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Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Эскиз к спектаклю "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
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Эскиз к спектаклю "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Бриллиант маршала де Фантье" Театра марионеток Резо Габриадзе.
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Спектакль "Бриллиант маршала де Фантье" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе.
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Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А.С.Пушкина.
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На выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А.С.Пушкина.
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПамятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге.
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Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге.
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Спектакль "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
2 из 9
Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
3 из 9
Спектакль "Сталинград" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
4 из 9
Эскиз к спектаклю "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
5 из 9
Спектакль "Бриллиант маршала де Фантье" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
6 из 9
Спектакль "Осень моей весны" Театра марионеток Резо Габриадзе.
© Фото предоставлено пресс-службой театра Габриадзе
7 из 9
На выставке "Резо Габриадзе. Живопись, графика, скульптура" в ГМИИ имени А.С.Пушкина.
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Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге.
Она также отметила Габриадзе как театрального режиссера, признанного во многих странах мира, чьи работы "восторженно принимали на крупнейших театральных площадках".
Художник, режиссер театра и кино, писатель и автор сценариев таких фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!", Резо Габриадзе скончался в воскресенье на 85-м году жизни. Он был автором сценариев более чем 35 фильмов.
Габриадзе - художник, скульптор и мастер книжной графики. Его работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне. Он был участником выставки в Мюнхене "От Эйзенштейна до Тарковского". Его работы по живописи, графике и скульптуре находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.
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