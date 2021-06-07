https://ria.ru/20210607/fonari-1736516028.html

Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы

Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.06.2021

Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы

Более 1,7 тысячи фонарей со светодиодными светильниками появятся на северо-востоке Москвы, им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, сообщается РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-07T08:00

2021-06-07T08:00

2021-06-10T18:01

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городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,7 тысячи фонарей со светодиодными светильниками появятся на северо-востоке Москвы, им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, сообщается на сайте мэра столицы."В этом году на территории Северо-Восточного административного округа Москвы установят более 1,7 тысячи опор наружного освещения со светодиодными светильниками. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что по просьбам жителей районов дополнительное освещение появится во дворах и на придворовых площадках, здесь установят более 1450 новых фонарей.Своевременные модернизация, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения обеспечивают безопасность жителей, а применение современных технологий позволяет снизить количество потребляемой энергии и уменьшить траты города на ее оплату, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210601/moskva-1735061128.html

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2021

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городское хозяйство москвы, москва, общество