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Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы
Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.06.2021
Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы
Более 1,7 тысячи фонарей со светодиодными светильниками появятся на северо-востоке Москвы, им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, сообщается РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-07T08:00
2021-06-10T18:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,7 тысячи фонарей со светодиодными светильниками появятся на северо-востоке Москвы, им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, сообщается на сайте мэра столицы."В этом году на территории Северо-Восточного административного округа Москвы установят более 1,7 тысячи опор наружного освещения со светодиодными светильниками. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что по просьбам жителей районов дополнительное освещение появится во дворах и на придворовых площадках, здесь установят более 1450 новых фонарей.Своевременные модернизация, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения обеспечивают безопасность жителей, а применение современных технологий позволяет снизить количество потребляемой энергии и уменьшить траты города на ее оплату, добавляется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы

08:00 07.06.2021 (обновлено: 18:01 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,7 тысячи фонарей со светодиодными светильниками появятся на северо-востоке Москвы, им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, сообщается на сайте мэра столицы.
"В этом году на территории Северо-Восточного административного округа Москвы установят более 1,7 тысячи опор наружного освещения со светодиодными светильниками. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по просьбам жителей районов дополнительное освещение появится во дворах и на придворовых площадках, здесь установят более 1450 новых фонарей.
"Все фонари, устанавливаемые в Москве, оснащены светодиодными светильниками. Им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети города", - подчеркивается в сообщении.
Своевременные модернизация, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения обеспечивают безопасность жителей, а применение современных технологий позволяет снизить количество потребляемой энергии и уменьшить траты города на ее оплату, добавляется в сообщении.
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