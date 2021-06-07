https://ria.ru/20210607/fonari-1736516028.html
Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы
Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 10.06.2021
Более 1,7 тысячи светодиодных фонарей появятся на северо-востоке Москвы
Более 1,7 тысячи фонарей со светодиодными светильниками появятся на северо-востоке Москвы, им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, сообщается РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-07T08:00
2021-06-07T08:00
2021-06-10T18:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_244cf728cf49a00e559f320852e9ad9a.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,7 тысячи фонарей со светодиодными светильниками появятся на северо-востоке Москвы, им требуется в несколько раз меньше электрической энергии, сообщается на сайте мэра столицы."В этом году на территории Северо-Восточного административного округа Москвы установят более 1,7 тысячи опор наружного освещения со светодиодными светильниками. Энергетики комплекса городского хозяйства создают в столице единую светоцветовую среду, безопасную и комфортную в темное время суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что по просьбам жителей районов дополнительное освещение появится во дворах и на придворовых площадках, здесь установят более 1450 новых фонарей.Своевременные модернизация, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения обеспечивают безопасность жителей, а применение современных технологий позволяет снизить количество потребляемой энергии и уменьшить траты города на ее оплату, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210601/moskva-1735061128.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574709501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5aef2fc405065e534642b026741d3f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество