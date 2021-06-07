Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/flot-1736034273.html
В Баренцевом море начались учения Северного флота
В Баренцевом море начались учения Северного флота - РИА Новости, 07.06.2021
В Баренцевом море начались учения Северного флота
Учение Северного флота России по защите арктических рубежей с участием более 20 кораблей и подлодок началось в Баренцевом море, сообщила пресс-служба СФ. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:20
2021-06-07T17:55
армия
россия
баренцево море
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e75b868413bce87e27723b4701de96be.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Учение Северного флота России по защите арктических рубежей с участием более 20 кораблей и подлодок началось в Баренцевом море, сообщила пресс-служба СФ.Отмечается, что в ходе учения тактические группы отработают совместные действия, взаимодействие с авиацией, охрану и оборону отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, а также противодействие корабельным группировкам "противника"."Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210520/ucheniya-1733077622.html
россия
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15ad79103596f8742dc1fede572d925e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия, россия, баренцево море, безопасность

В Баренцевом море начались учения Северного флота

17:20 07.06.2021 (обновлено: 17:55 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Североморске - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Учение Северного флота России по защите арктических рубежей с участием более 20 кораблей и подлодок началось в Баренцевом море, сообщила пресс-служба СФ.
"В различных этапах учения, которое будет проходить несколько дней под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения тактические группы отработают совместные действия, взаимодействие с авиацией, охрану и оборону отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, а также противодействие корабельным группировкам "противника".
"Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - уточнили в пресс-службе.
Кадры российско-сербских учений спецназа под Белградом - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 10:09
Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения
 
АрмияРоссияБаренцево мореБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния