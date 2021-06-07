https://ria.ru/20210607/flot-1736034273.html

В Баренцевом море начались учения Северного флота

В Баренцевом море начались учения Северного флота - РИА Новости, 07.06.2021

В Баренцевом море начались учения Северного флота

Учение Северного флота России по защите арктических рубежей с участием более 20 кораблей и подлодок началось в Баренцевом море, сообщила пресс-служба СФ. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:20

2021-06-07T17:20

2021-06-07T17:55

армия

россия

баренцево море

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e75b868413bce87e27723b4701de96be.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Учение Северного флота России по защите арктических рубежей с участием более 20 кораблей и подлодок началось в Баренцевом море, сообщила пресс-служба СФ.Отмечается, что в ходе учения тактические группы отработают совместные действия, взаимодействие с авиацией, охрану и оборону отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, а также противодействие корабельным группировкам "противника"."Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210520/ucheniya-1733077622.html

россия

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия, россия, баренцево море, безопасность