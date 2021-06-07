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Уровень Енисея в районе Кызыла превысил критическую отметку
Уровень Енисея в районе Кызыла превысил критическую отметку - РИА Новости, 07.06.2021
Уровень Енисея в районе Кызыла превысил критическую отметку
Уровень Енисея в районе столицы Тувы Кызыла составляет 618 сантиметров при критическом уровне в 590 сантиметров, сообщил журналистам исполняющий обязанности... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:58
2021-06-07T07:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кызыл
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Уровень Енисея в районе столицы Тувы Кызыла составляет 618 сантиметров при критическом уровне в 590 сантиметров, сообщил журналистам исполняющий обязанности отдела по ГО, ЧС и ЕДДС мэрии Кызыла Орлан Бызытпаа.По его словам, под угрозой затопления находятся несколько дачных сообществ и районов. Он попросил граждан подготовить вещи первой необходимости. Пункты временного размещения готовы к приему граждан.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что из-за осадков и таяния снега 6-9 июня на реках Енисей, Малый Енисей, Большой Енисей и их притоках ожидается формирование очередной волны весеннего половодья. Возможно затопление придворовых территорий, жилых домов, размыв дорог, мостов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызыл, происшествия

Уровень Енисея в районе Кызыла превысил критическую отметку

07:58 07.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Енисей в пригороде Кызыла, Республика Тыва
Вид на Енисей в пригороде Кызыла, Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Уровень Енисея в районе столицы Тувы Кызыла составляет 618 сантиметров при критическом уровне в 590 сантиметров, сообщил журналистам исполняющий обязанности отдела по ГО, ЧС и ЕДДС мэрии Кызыла Орлан Бызытпаа.
"Уровень воды реки Енисей составил 618 при критическом уровне 590 – на 28 сантиметров выше критического. Малый Енисей – 511 при критическом уровне 435", - сказал Бызытпаа.
По его словам, под угрозой затопления находятся несколько дачных сообществ и районов. Он попросил граждан подготовить вещи первой необходимости. Пункты временного размещения готовы к приему граждан.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что из-за осадков и таяния снега 6-9 июня на реках Енисей, Малый Енисей, Большой Енисей и их притоках ожидается формирование очередной волны весеннего половодья. Возможно затопление придворовых территорий, жилых домов, размыв дорог, мостов.
Затопленная набережная в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КызылПроисшествия
 
 
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