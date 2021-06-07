https://ria.ru/20210607/enisey-1735936866.html

Уровень Енисея в районе Кызыла превысил критическую отметку

Уровень Енисея в районе Кызыла превысил критическую отметку - РИА Новости, 07.06.2021

Уровень Енисея в районе Кызыла превысил критическую отметку

Уровень Енисея в районе столицы Тувы Кызыла составляет 618 сантиметров при критическом уровне в 590 сантиметров, сообщил журналистам исполняющий обязанности... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:58

2021-06-07T07:58

2021-06-07T07:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кызыл

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Уровень Енисея в районе столицы Тувы Кызыла составляет 618 сантиметров при критическом уровне в 590 сантиметров, сообщил журналистам исполняющий обязанности отдела по ГО, ЧС и ЕДДС мэрии Кызыла Орлан Бызытпаа.По его словам, под угрозой затопления находятся несколько дачных сообществ и районов. Он попросил граждан подготовить вещи первой необходимости. Пункты временного размещения готовы к приему граждан.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что из-за осадков и таяния снега 6-9 июня на реках Енисей, Малый Енисей, Большой Енисей и их притоках ожидается формирование очередной волны весеннего половодья. Возможно затопление придворовых территорий, жилых домов, размыв дорог, мостов.

https://ria.ru/20210606/enisey-1735849619.html

кызыл

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызыл, происшествия