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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/ekosbor-1735929990.html
Вице-премьер Абрамченко рассказала о целях экологического сбора
Вице-премьер Абрамченко рассказала о целях экологического сбора - РИА Новости, 07.06.2021
Вице-премьер Абрамченко рассказала о целях экологического сбора
Деньги, которые будут поступать от бизнеса в бюджет в качестве экологического сбора, не пойдут на финансирование заводов по энергетической утилизации отходов,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T04:39
2021-06-07T04:39
петербургский международный экономический форум
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Деньги, которые будут поступать от бизнеса в бюджет в качестве экологического сбора, не пойдут на финансирование заводов по энергетической утилизации отходов, их важнее потратить на создание сортировочных комплексов, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.Вице-премьер напомнила, что пока единственный проект по энергетической утилизации представила компания "РТ-Инвест". Суть этого проекта в масштабировании опыта строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье и Татарстане, хотя ни один из заводов еще не введен в эксплуатацию."Другие юридические лица с альтернативными проектами не приходили. То есть есть одна компания, которая намерена масштабировать свой проект по строительству одного завода в Татарстане и пяти в Московской области на другие 25 субъектов РФ. Пока решение не принято... Стоимость этого проекта чудовищная - 1 триллион 400 миллиардов рублей", - сказала Абрамченко.Ранее глава Минприроды Александр Козлов оценивал затраты на очистку страны от накопленного экологического ущерба в 1 триллион рублей.Вице-премьер отметила, что предложенная модель финансирования МСЗ строится на компенсации затрат "РТ-Инвеста" в разных формах."Эта финансовая модель основывается на колоссальных бюджетных инвестициях в разной форме: компенсация прямых капитальных затрат, субсидирование процентной ставки по кредитам, вливание в качестве операционных денег средств расширенной ответственности производителя (РОП). Но у РОП другая нагрузка. Это средства, которые поступают в федеральный бюджет в случае, если тот, кто выпустил товар и его упаковку, подлежащих утилизации, его не утилизировали", - сказала Абрамченко.Она отметила, что на деньги от РОП необходимо создать мощности по сортировке отходов."Президентом поставлена задача к 2030 году создать мощности по сортировке и не только в крупных агломерациях, а во всей стране. Надо подумать, каким образом это сделать там, где экономики нет вовсе - в труднодоступных и удаленных муниципалитетов. С этим надо поработать" - добавила Абрамченко.Она уточнила, что энергетическая утилизация - это последний вариант, который может быть рассмотрен в отношении обращения с отходами.
https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928643.html
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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), экономика

Вице-премьер Абрамченко рассказала о целях экологического сбора

04:39 07.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Деньги, которые будут поступать от бизнеса в бюджет в качестве экологического сбора, не пойдут на финансирование заводов по энергетической утилизации отходов, их важнее потратить на создание сортировочных комплексов, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.
Вице-премьер напомнила, что пока единственный проект по энергетической утилизации представила компания "РТ-Инвест". Суть этого проекта в масштабировании опыта строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье и Татарстане, хотя ни один из заводов еще не введен в эксплуатацию.
"Другие юридические лица с альтернативными проектами не приходили. То есть есть одна компания, которая намерена масштабировать свой проект по строительству одного завода в Татарстане и пяти в Московской области на другие 25 субъектов РФ. Пока решение не принято... Стоимость этого проекта чудовищная - 1 триллион 400 миллиардов рублей", - сказала Абрамченко.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов оценивал затраты на очистку страны от накопленного экологического ущерба в 1 триллион рублей.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
03:53Петербургский международный экономический форум
Экологичные товары могут стоит дороже, заявила вице-премьер Абрамченко
Вице-премьер отметила, что предложенная модель финансирования МСЗ строится на компенсации затрат "РТ-Инвеста" в разных формах.
"Эта финансовая модель основывается на колоссальных бюджетных инвестициях в разной форме: компенсация прямых капитальных затрат, субсидирование процентной ставки по кредитам, вливание в качестве операционных денег средств расширенной ответственности производителя (РОП). Но у РОП другая нагрузка. Это средства, которые поступают в федеральный бюджет в случае, если тот, кто выпустил товар и его упаковку, подлежащих утилизации, его не утилизировали", - сказала Абрамченко.
Отдел с подгузниками в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
03:51Петербургский международный экономический форум
Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников
Она отметила, что на деньги от РОП необходимо создать мощности по сортировке отходов.
"Президентом поставлена задача к 2030 году создать мощности по сортировке и не только в крупных агломерациях, а во всей стране. Надо подумать, каким образом это сделать там, где экономики нет вовсе - в труднодоступных и удаленных муниципалитетов. С этим надо поработать" - добавила Абрамченко.
Она уточнила, что энергетическая утилизация - это последний вариант, который может быть рассмотрен в отношении обращения с отходами.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)Экономика
 
 
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