https://ria.ru/20210607/ekosbor-1735929990.html

Вице-премьер Абрамченко рассказала о целях экологического сбора

Вице-премьер Абрамченко рассказала о целях экологического сбора - РИА Новости, 07.06.2021

Вице-премьер Абрамченко рассказала о целях экологического сбора

Деньги, которые будут поступать от бизнеса в бюджет в качестве экологического сбора, не пойдут на финансирование заводов по энергетической утилизации отходов,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T04:39

2021-06-07T04:39

2021-06-07T04:39

петербургский международный экономический форум

россия

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Деньги, которые будут поступать от бизнеса в бюджет в качестве экологического сбора, не пойдут на финансирование заводов по энергетической утилизации отходов, их важнее потратить на создание сортировочных комплексов, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.Вице-премьер напомнила, что пока единственный проект по энергетической утилизации представила компания "РТ-Инвест". Суть этого проекта в масштабировании опыта строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье и Татарстане, хотя ни один из заводов еще не введен в эксплуатацию."Другие юридические лица с альтернативными проектами не приходили. То есть есть одна компания, которая намерена масштабировать свой проект по строительству одного завода в Татарстане и пяти в Московской области на другие 25 субъектов РФ. Пока решение не принято... Стоимость этого проекта чудовищная - 1 триллион 400 миллиардов рублей", - сказала Абрамченко.Ранее глава Минприроды Александр Козлов оценивал затраты на очистку страны от накопленного экологического ущерба в 1 триллион рублей.Вице-премьер отметила, что предложенная модель финансирования МСЗ строится на компенсации затрат "РТ-Инвеста" в разных формах."Эта финансовая модель основывается на колоссальных бюджетных инвестициях в разной форме: компенсация прямых капитальных затрат, субсидирование процентной ставки по кредитам, вливание в качестве операционных денег средств расширенной ответственности производителя (РОП). Но у РОП другая нагрузка. Это средства, которые поступают в федеральный бюджет в случае, если тот, кто выпустил товар и его упаковку, подлежащих утилизации, его не утилизировали", - сказала Абрамченко.Она отметила, что на деньги от РОП необходимо создать мощности по сортировке отходов."Президентом поставлена задача к 2030 году создать мощности по сортировке и не только в крупных агломерациях, а во всей стране. Надо подумать, каким образом это сделать там, где экономики нет вовсе - в труднодоступных и удаленных муниципалитетов. С этим надо поработать" - добавила Абрамченко.Она уточнила, что энергетическая утилизация - это последний вариант, который может быть рассмотрен в отношении обращения с отходами.

https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928643.html

https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928515.html

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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), экономика