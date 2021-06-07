https://ria.ru/20210607/ekonomika-1735999455.html
В Госдуме предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике
В Госдуме предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике - РИА Новости, 07.06.2021
В Госдуме предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике
Мировую экономику в ближайшие годы ждет новый масштабный кризис, рядом с которым Великая Депрессия покажется детской игрушкой, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:11
2021-06-07T14:11
2021-06-07T14:20
россия
андрей макаров
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мировую экономику в ближайшие годы ждет новый масштабный кризис, рядом с которым Великая Депрессия покажется детской игрушкой, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.Он напомнил, что аналитики и самые авторитетные эксперты во всем мире предсказывали наступление экономического кризиса в 2020 году. "Тот экономической кризис, о котором все говорили, не пришел в 2020 году и уж тем более с ковидом не закончится. Он и не начинался", - сказал Макаров, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме."Он не начался только потому, что заливали COVID деньгами, и заливали триллионами долларов, проводя, на мой взгляд, абсолютно безответственную политику", - пояснил депутат.При этом, по его словам, глобальные механизмы, такие как ВТО, сейчас не работают. "Главная проблема санкций – не угроза отключения от SWIFT, а главное – что сломаны все механизмы, которые хоть как-то могли микшировать последствия. А значит, каждая страна столкнется с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку", - сказал глава думского комитета.Россия, по его словам, сейчас должна подумать о том, как подготовить свою экономику к встрече этого кризиса. При этом он отметил, что если посмотреть на предыдущие глобальные потрясения, то можно увидеть, что экономика РФ из каждого нового кризиса выходила с меньшими потерями и меньшими затратами, чем из предыдущего."То, что нам предстоит пройти, и предстоит пройти всему миру, строго говоря, по результатам прохождения этого кризиса и будет выстраиваться следующая мировая конфигурация не только экономики, но и политики", - уверен Макаров.
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россия, андрей макаров, госдума рф, экономика
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Мировую экономику в ближайшие годы ждет новый масштабный кризис, рядом с которым Великая Депрессия покажется детской игрушкой, заявил глава комитета Госдумы
по бюджету и налогам Андрей Макаров
.
Он напомнил, что аналитики и самые авторитетные эксперты во всем мире предсказывали наступление экономического кризиса в 2020 году. "Тот экономической кризис, о котором все говорили, не пришел в 2020 году и уж тем более с ковидом не закончится. Он и не начинался", - сказал Макаров, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.
"Он не начался только потому, что заливали COVID деньгами, и заливали триллионами долларов, проводя, на мой взгляд, абсолютно безответственную политику", - пояснил депутат.
"В результате мы видим, эти триллионы долларов пошли на рынок commodities, на рынок ценных бумаг. В результате пузырь, который был очень сильно надут и так до 2020 года, стал огромным. Когда он лопнет – мы столкнемся с кризисом, рядом с которым Великая Депрессия покажется детскими игрушками", - заявил Макаров.
При этом, по его словам, глобальные механизмы, такие как ВТО, сейчас не работают. "Главная проблема санкций – не угроза отключения от SWIFT, а главное – что сломаны все механизмы, которые хоть как-то могли микшировать последствия. А значит, каждая страна столкнется с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку", - сказал глава думского комитета.
Россия
, по его словам, сейчас должна подумать о том, как подготовить свою экономику к встрече этого кризиса. При этом он отметил, что если посмотреть на предыдущие глобальные потрясения, то можно увидеть, что экономика РФ из каждого нового кризиса выходила с меньшими потерями и меньшими затратами, чем из предыдущего.
"То, что нам предстоит пройти, и предстоит пройти всему миру, строго говоря, по результатам прохождения этого кризиса и будет выстраиваться следующая мировая конфигурация не только экономики, но и политики", - уверен Макаров.