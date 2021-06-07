https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928643.html

Экологичные товары могут стоит дороже, заявила вице-премьер Абрамченко

Экологичные товары могут стоит дороже, заявила вице-премьер Абрамченко - РИА Новости, 07.06.2021

Экологичные товары могут стоит дороже, заявила вице-премьер Абрамченко

Соблюдение экологических норм требует от бизнеса внедрения новых технологий и повышения стандартов работы, что не может не отразиться на себестоимости... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T03:53

2021-06-07T03:53

2021-06-07T03:53

петербургский международный экономический форум

россия

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Соблюдение экологических норм требует от бизнеса внедрения новых технологий и повышения стандартов работы, что не может не отразиться на себестоимости продукции, однако возможность перехода на "зеленое" производство должно происходить с помощью государства, а не за счет потребителей, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ."Надо ответить себе на вопрос: "вы готовы платить за экологичные товары?". Если "да", то государство должно помогать бизнесу стать более экологичным. Помогать либо деньгами, либо налоговыми мерами. Если все двигаются в одинаковом направлении и все это понимают, что просто не нужно на потребителя это перекладывать. Не потребитель должен за все платить, хотя многие граждане готовы платить, и я тоже готова платить за чистую планету", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, что будет с ценой товара, если предприятия перейдут на более дорогие, экологичные технологии производства.Как отметила вице-премьер, активно темой экологии и сохранения окружающей среды в России начали заниматься с запуском в 2019 году национального проекта "Экология". Небольшой срок не позволяет сразу решить все вопросы, которые встали перед правительством во время работы по проекту.

https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928515.html

россия

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2021

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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика