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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928643.html
Экологичные товары могут стоит дороже, заявила вице-премьер Абрамченко
Экологичные товары могут стоит дороже, заявила вице-премьер Абрамченко - РИА Новости, 07.06.2021
Экологичные товары могут стоит дороже, заявила вице-премьер Абрамченко
Соблюдение экологических норм требует от бизнеса внедрения новых технологий и повышения стандартов работы, что не может не отразиться на себестоимости... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T03:53
2021-06-07T03:53
петербургский международный экономический форум
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Соблюдение экологических норм требует от бизнеса внедрения новых технологий и повышения стандартов работы, что не может не отразиться на себестоимости продукции, однако возможность перехода на "зеленое" производство должно происходить с помощью государства, а не за счет потребителей, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ."Надо ответить себе на вопрос: "вы готовы платить за экологичные товары?". Если "да", то государство должно помогать бизнесу стать более экологичным. Помогать либо деньгами, либо налоговыми мерами. Если все двигаются в одинаковом направлении и все это понимают, что просто не нужно на потребителя это перекладывать. Не потребитель должен за все платить, хотя многие граждане готовы платить, и я тоже готова платить за чистую планету", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, что будет с ценой товара, если предприятия перейдут на более дорогие, экологичные технологии производства.Как отметила вице-премьер, активно темой экологии и сохранения окружающей среды в России начали заниматься с запуском в 2019 году национального проекта "Экология". Небольшой срок не позволяет сразу решить все вопросы, которые встали перед правительством во время работы по проекту.
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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

Экологичные товары могут стоит дороже, заявила вице-премьер Абрамченко

03:53 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Соблюдение экологических норм требует от бизнеса внедрения новых технологий и повышения стандартов работы, что не может не отразиться на себестоимости продукции, однако возможность перехода на "зеленое" производство должно происходить с помощью государства, а не за счет потребителей, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.
"Надо ответить себе на вопрос: "вы готовы платить за экологичные товары?". Если "да", то государство должно помогать бизнесу стать более экологичным. Помогать либо деньгами, либо налоговыми мерами. Если все двигаются в одинаковом направлении и все это понимают, что просто не нужно на потребителя это перекладывать. Не потребитель должен за все платить, хотя многие граждане готовы платить, и я тоже готова платить за чистую планету", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, что будет с ценой товара, если предприятия перейдут на более дорогие, экологичные технологии производства.
Отдел с подгузниками в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
03:51Петербургский международный экономический форум
Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников
Как отметила вице-премьер, активно темой экологии и сохранения окружающей среды в России начали заниматься с запуском в 2019 году национального проекта "Экология". Небольшой срок не позволяет сразу решить все вопросы, которые встали перед правительством во время работы по проекту.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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