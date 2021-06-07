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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928515.html
Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников
Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников - РИА Новости, 07.06.2021
Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников
Правительство не рассматривает идею запретить жизненно необходимые товары, даже в случае невозможности их переработки; речь, в частности, идет о подгузниках,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T03:51
2021-06-07T11:19
петербургский международный экономический форум
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство не рассматривает идею запретить жизненно необходимые товары, даже в случае невозможности их переработки; речь, в частности, идет о подгузниках, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.Ранее она анонсировал запрет на использование некоторых не подлежащих переработке одноразовых товаров, в том числе упоминались ватные палочки. "Памперсы и не звучат в эфире. Мы понимаем, что заменить их нечем &lt;…&gt; Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей", — сказала вице-премьер. Список товаров, которые будут запрещены, появится в подзаконных актах после принятия текстов основных законов. Ясность появится до конца 2021 года, уточнила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210529/palochka-1734692102.html
https://ria.ru/20210528/plastik-1734613845.html
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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд)

Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников

03:51 07.06.2021 (обновлено: 11:19 07.06.2021)
 
© Depositphotos / olenka-2008Отдел с подгузниками в супермаркете
Отдел с подгузниками в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / olenka-2008
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство не рассматривает идею запретить жизненно необходимые товары, даже в случае невозможности их переработки; речь, в частности, идет о подгузниках, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.
Ранее она анонсировал запрет на использование некоторых не подлежащих переработке одноразовых товаров, в том числе упоминались ватные палочки.
Палочки - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 04:32
Вице-премьер Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и пластиковой посуды
"Памперсы и не звучат в эфире. Мы понимаем, что заменить их нечем <…> Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей", — сказала вице-премьер.
Список товаров, которые будут запрещены, появится в подзаконных актах после принятия текстов основных законов. Ясность появится до конца 2021 года, уточнила она.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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