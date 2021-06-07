https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928515.html

Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников

Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников - РИА Новости, 07.06.2021

Вице-премьер Абрамченко исключила запрет подгузников

Правительство не рассматривает идею запретить жизненно необходимые товары, даже в случае невозможности их переработки; речь, в частности, идет о подгузниках,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T03:51

2021-06-07T03:51

2021-06-07T11:19

петербургский международный экономический форум

россия

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство не рассматривает идею запретить жизненно необходимые товары, даже в случае невозможности их переработки; речь, в частности, идет о подгузниках, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.Ранее она анонсировал запрет на использование некоторых не подлежащих переработке одноразовых товаров, в том числе упоминались ватные палочки. "Памперсы и не звучат в эфире. Мы понимаем, что заменить их нечем <…> Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей", — сказала вице-премьер. Список товаров, которые будут запрещены, появится в подзаконных актах после принятия текстов основных законов. Ясность появится до конца 2021 года, уточнила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210529/palochka-1734692102.html

https://ria.ru/20210528/plastik-1734613845.html

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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд)