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Туризм
https://ria.ru/20210607/egipet-1736026809.html
Названы минимальные цены на курортные отели в Египте
Названы минимальные цены на курортные отели в Египте - РИА Новости, 07.06.2021
Названы минимальные цены на курортные отели в Египте
Египетские эксперты назвали стартовый минимум цен на отели курортов, сообщает Турпром. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:42
2021-06-07T16:42
туризм
куда можно лететь
отдых на море
курорт
отели
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новости - туризм
египет
отдых
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Египетские эксперты назвали стартовый минимум цен на отели курортов, сообщает Турпром. По словам главы комитета по маркетингу туризма Шарм-эш-Шейха Рами Ризкаллах, никто не может знать точную дату начала прямых рейсов на египетские курорты, поскольку этот вопрос решает российская сторона. Но планируется, что это произойдет в течение ближайших нескольких недель: в прошлую пятницу закончился визит российской делегации по безопасности в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Он подчеркнул, что инспекция прошла без каких-либо замечаний по поводу выполненных процедур.Ожидается, что российские полеты начнутся сначала в провинцию Красное море на курорт Хургада, а потом и в Южный Синай в Шарм-эш-Шейх.Эксперты туриндустрии также напомнили, что министр туризма и древностей Халед Эль-Анани на днях издал постановление, устанавливающее минимальную плату за услуги по размещению в отелях. В нем указывается, что плата за проживание на человека в сутки не должна быть меньше 40 долларов для пятизвездочных отелей и 28 долларов для "четверок".Правда, данное решение вступит в силу лишь с 1 ноября 2021 года, однако гостиницам рекомендовано уже придерживаться этой планки.
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куда можно лететь, отдых на море, курорт, отели, цены, новости - туризм, египет, отдых

Названы минимальные цены на курортные отели в Египте

16:42 07.06.2021
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкШарм эш-Шейх
Шарм эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Египетские эксперты назвали стартовый минимум цен на отели курортов, сообщает Турпром.
По словам главы комитета по маркетингу туризма Шарм-эш-Шейха Рами Ризкаллах, никто не может знать точную дату начала прямых рейсов на египетские курорты, поскольку этот вопрос решает российская сторона. Но планируется, что это произойдет в течение ближайших нескольких недель: в прошлую пятницу закончился визит российской делегации по безопасности в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Он подчеркнул, что инспекция прошла без каких-либо замечаний по поводу выполненных процедур.
Ожидается, что российские полеты начнутся сначала в провинцию Красное море на курорт Хургада, а потом и в Южный Синай в Шарм-эш-Шейх.
Эксперты туриндустрии также напомнили, что министр туризма и древностей Халед Эль-Анани на днях издал постановление, устанавливающее минимальную плату за услуги по размещению в отелях. В нем указывается, что плата за проживание на человека в сутки не должна быть меньше 40 долларов для пятизвездочных отелей и 28 долларов для "четверок".
Правда, данное решение вступит в силу лишь с 1 ноября 2021 года, однако гостиницам рекомендовано уже придерживаться этой планки.
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