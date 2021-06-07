Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/dtp-1736008517.html
Две полосы Кутузовского проспекта перекрыли после ДТП
Две полосы Кутузовского проспекта перекрыли после ДТП - РИА Новости, 07.06.2021
Две полосы Кутузовского проспекта перекрыли после ДТП
После крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве сотрудники ДПС ограничили движение по двум полосам из пяти в сторону области, сообщает столичная... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:14
2021-06-07T15:17
кутузовский проспект
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_0:220:2137:1422_1920x0_80_0_0_1847963ec5c22e1baed77656d24c7079.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве сотрудники ДПС ограничили движение по двум полосам из пяти в сторону области, сообщает столичная Госавтоинспекция.В районе дома 18 столкнулись семь автомобилей, в том числе одна машина такси. Пассажирку такси сейчас осматривают врачи, о других пострадавших не сообщалось."Ограничено движение по двум полосам движения из пяти… Выясняются обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20210326/dtp-1603058496.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_241:0:2137:1422_1920x0_80_0_0_20fce1cc984ab7abe77df087cf5cc6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кутузовский проспект, москва, происшествия

Две полосы Кутузовского проспекта перекрыли после ДТП

15:14 07.06.2021 (обновлено: 15:17 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве сотрудники ДПС ограничили движение по двум полосам из пяти в сторону области, сообщает столичная Госавтоинспекция.
В районе дома 18 столкнулись семь автомобилей, в том числе одна машина такси. Пассажирку такси сейчас осматривают врачи, о других пострадавших не сообщалось.
"Ограничено движение по двум полосам движения из пяти… Выясняются обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 21:36
В Москве полицейский сбил насмерть пешехода
 
Кутузовский проспектМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала