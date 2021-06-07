https://ria.ru/20210607/dtp-1736008517.html

Две полосы Кутузовского проспекта перекрыли после ДТП

Две полосы Кутузовского проспекта перекрыли после ДТП - РИА Новости, 07.06.2021

Две полосы Кутузовского проспекта перекрыли после ДТП

После крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве сотрудники ДПС ограничили движение по двум полосам из пяти в сторону области, сообщает столичная... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:14

2021-06-07T15:14

2021-06-07T15:17

кутузовский проспект

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. После крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве сотрудники ДПС ограничили движение по двум полосам из пяти в сторону области, сообщает столичная Госавтоинспекция.В районе дома 18 столкнулись семь автомобилей, в том числе одна машина такси. Пассажирку такси сейчас осматривают врачи, о других пострадавших не сообщалось."Ограничено движение по двум полосам движения из пяти… Выясняются обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20210326/dtp-1603058496.html

кутузовский проспект

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кутузовский проспект, москва, происшествия