https://ria.ru/20210607/dtp-1735957340.html

В Ульяновской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Ульяновской области два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.06.2021

В Ульяновской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

Два человека пострадали в столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:02

2021-06-07T11:02

2021-06-07T11:02

ульяновская область

сенгилеевский район

происшествия

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САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительной информации полиции, авария произошла в понедельник около 7.30 (6.30 мск) на 4-м километре дороги "подъезд к автодороге Ульяновский завод силикатных изделий" в районе поселка Красный Гуляй Сенгилеевского района. По данным УМВД, 35-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 при обгоне не справился с управлением, в результате чего легковушка столкнулась с автобусом Mercedes."В результате ДТП пострадало два пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210606/dtp-1735912216.html

ульяновская область

сенгилеевский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, сенгилеевский район, происшествия