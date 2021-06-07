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В Ульяновской области два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Ульяновской области два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.06.2021
В Ульяновской области два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека пострадали в столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:02
2021-06-07T11:02
ульяновская область
сенгилеевский район
происшествия
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САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительной информации полиции, авария произошла в понедельник около 7.30 (6.30 мск) на 4-м километре дороги "подъезд к автодороге Ульяновский завод силикатных изделий" в районе поселка Красный Гуляй Сенгилеевского района. По данным УМВД, 35-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 при обгоне не справился с управлением, в результате чего легковушка столкнулась с автобусом Mercedes."В результате ДТП пострадало два пассажира автобуса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210606/dtp-1735912216.html
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ульяновская область, сенгилеевский район, происшествия

В Ульяновской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

11:02 07.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительной информации полиции, авария произошла в понедельник около 7.30 (6.30 мск) на 4-м километре дороги "подъезд к автодороге Ульяновский завод силикатных изделий" в районе поселка Красный Гуляй Сенгилеевского района. По данным УМВД, 35-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 при обгоне не справился с управлением, в результате чего легковушка столкнулась с автобусом Mercedes.
"В результате ДТП пострадало два пассажира автобуса", - говорится в сообщении.
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