https://ria.ru/20210607/draka-1735989077.html
В драке после свадьбы в Ульяновской области пострадали два человека
В драке после свадьбы в Ульяновской области пострадали два человека - РИА Новости, 07.06.2021
В драке после свадьбы в Ульяновской области пострадали два человека
Два человека пострадали в результате конфликта, который произошел после свадьбы в городе Димитровграде Ульяновской области, полиция проводит проверку, сообщает... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:22
2021-06-07T13:22
2021-06-07T13:22
ульяновская область
димитровград
мелекесский район
происшествия
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САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате конфликта, который произошел после свадьбы в городе Димитровграде Ульяновской области, полиция проводит проверку, сообщает УМВД по региону.В распространенных в соцсетях любительских видеозаписях заметно, как несколько десятков человек дерутся на улице, а проезжающие по улице легковые автомобили на скорости сбивают людей. В местных пабликах пишут, что драка завязалась между двумя таборами на цыганской свадьбе.В полиции сообщили, что сообщение о конфликте между группой граждан на улице Школьной в селе Лебяжье Мелекесского района поступило вечером 6 июня. В УМВД также уточнили, что, по предварительным данным, конфликт возник после празднования свадьбы в Димитровграде."В результате инцидента в медицинское учреждение обращалось двое жителей Ульяновской области. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что в настоящее время полиция устанавливает участников конфликта.
https://ria.ru/20210529/konflikt-1734762388.html
https://ria.ru/20210516/zaderzhanie-1732510428.html
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Массовая драка после свадьбы в Ульяновской области
Два человека пострадали в результате конфликта после свадьбы в Ульяновской области, сообщает УМВД. На видео из соцсетей несколько десятков человек дерутся на улице, затем легковые автомобили сбивают людей.
2021-06-07T13:22
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ульяновская область, димитровград, мелекесский район, происшествия