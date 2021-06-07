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Гудков заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на помощь США
Гудков заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на помощь США - РИА Новости, 07.06.2021
Гудков заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на помощь США
Киеву не стоит возлагать большие надежды на США и ЕС в вопросе урегулирования в Донбассе, а также по Крыму, считает выехавший на Украину экс-депутат Госдумы... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:12
2021-06-07T16:12
россия
дмитрий гудков
госдума рф
владимир путин
севастополь
оон
киев
в мире
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Киеву не стоит возлагать большие надежды на США и ЕС в вопросе урегулирования в Донбассе, а также по Крыму, считает выехавший на Украину экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков."Мой политический опыт, я в политике давно, говорит о том, что не нужно слишком большие надежды возлагать на Запад, на Америку, Европу. Нужно в себе находить силы, чтобы что-то менять", - сказал Гудков в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.По его словам, США и ЕС будут на стороне Киева в вопросах урегулирования в Донбассе, а также по Крыму. "Но надо понимать, что у них есть свои проблемы, они будут свои проблемы решать", - добавил он.Ранее Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям. Как подчеркивал Гудков, он покинул Россию временно, возможность участвовать в выборах в Госдуму он исключил.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210607/gudkov-1735950765.html
https://ria.ru/20210607/bayden-1735967670.html
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россия, дмитрий гудков , госдума рф, владимир путин, севастополь, оон, киев, в мире

Гудков заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на помощь США

16:12 07.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Дмитрий Гудков
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Родиков
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Киеву не стоит возлагать большие надежды на США и ЕС в вопросе урегулирования в Донбассе, а также по Крыму, считает выехавший на Украину экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
"Мой политический опыт, я в политике давно, говорит о том, что не нужно слишком большие надежды возлагать на Запад, на Америку, Европу. Нужно в себе находить силы, чтобы что-то менять", - сказал Гудков в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.
Член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
10:32
Гудков прокомментировал свой отъезд на Украину
По его словам, США и ЕС будут на стороне Киева в вопросах урегулирования в Донбассе, а также по Крыму. "Но надо понимать, что у них есть свои проблемы, они будут свои проблемы решать", - добавил он.
Ранее Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям. Как подчеркивал Гудков, он покинул Россию временно, возможность участвовать в выборах в Госдуму он исключил.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
11:49
Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 15:04
Кравчук рассказал, что следует сделать Байдену перед встречей с Путиным
 
РоссияДмитрий ГудковГосдума РФВладимир ПутинСевастопольООНКиевВ мире
 
 
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