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Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе - РИА Новости, 07.06.2021
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:56
2021-06-07T12:56
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило пять раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы, стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 45 мин калибром 120 миллиметров.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200125/1563877067.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

12:56 07.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы, стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 45 мин калибром 120 миллиметров.
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Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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