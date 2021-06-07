https://ria.ru/20210607/donbass-1735962033.html

"Оппозиционная платформа" потребовала изменить политику Киева в Донбассе

"Оппозиционная платформа" потребовала изменить политику Киева в Донбассе - РИА Новости, 07.06.2021

"Оппозиционная платформа" потребовала изменить политику Киева в Донбассе

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от представителей Киева на переговорах по Донбассу отказаться от политики "отторжения" региона и... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:22

2021-06-07T11:22

2021-06-07T11:22

оппозиционная платформа - за жизнь

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

киев

в мире

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от представителей Киева на переговорах по Донбассу отказаться от политики "отторжения" региона и взять курс на мирное урегулирование конфликта, которое позволит сохранить целостность Украины.Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук дал интервью, в котором сравнил Донбасс с "раковой опухолью", от которой, как от злокачественного образования, необходимо избавиться, чтобы развиваться как независимому государству. При этом, как указал глава делегации, жители Донбасса нужны Украине. Чтобы интегрировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, по мнению Кравчука, необходимо создать там свободную экономическую зону, инвестировать в возрождение региона, а также изменить языковую политику, чтобы не раздражать русское население."С антигосударственными призывами отделить Донбасс выступает глава украинской делегации в минской контактной группе... Это значит, что отделение Донбасса – единственный план, который есть у власти. Из-за своей неспособности обеспечить мир, добиться компромисса на переговорах и восстановить территориальную целостность страны они собираются расчленить Украину. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти отказаться от преступной политики отторжения Донбасса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в понедельник.В партии считают, что "отделение" Донбасса – это антиконституционная, унизительная для страны и разрушительная для суверенитета Украины стратегия."То, что с такими идеями выступает первый президент независимой Украины (Кравчук – ред.) – позор. Путь к миру и реинтеграции территорий хорошо известен. Это диалог, достижение компромисса и всесторонняя реализация минских соглашений", - заявили в политсиле.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/donbass-1735888916.html

https://ria.ru/20210522/medvedchuk-1733425568.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, киев, в мире