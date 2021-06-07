"Оппозиционная платформа" потребовала изменить политику Киева в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Ранее глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук дал интервью, в котором сравнил Донбасс с "раковой опухолью", от которой, как от злокачественного образования, необходимо избавиться, чтобы развиваться как независимому государству. При этом, как указал глава делегации, жители Донбасса нужны Украине. Чтобы интегрировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, по мнению Кравчука, необходимо создать там свободную экономическую зону, инвестировать в возрождение региона, а также изменить языковую политику, чтобы не раздражать русское население.
"С антигосударственными призывами отделить Донбасс выступает глава украинской делегации в минской контактной группе... Это значит, что отделение Донбасса – единственный план, который есть у власти. Из-за своей неспособности обеспечить мир, добиться компромисса на переговорах и восстановить территориальную целостность страны они собираются расчленить Украину. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти отказаться от преступной политики отторжения Донбасса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в понедельник.
В партии считают, что "отделение" Донбасса – это антиконституционная, унизительная для страны и разрушительная для суверенитета Украины стратегия.
"То, что с такими идеями выступает первый президент независимой Украины (Кравчук – ред.) – позор. Путь к миру и реинтеграции территорий хорошо известен. Это диалог, достижение компромисса и всесторонняя реализация минских соглашений", - заявили в политсиле.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.