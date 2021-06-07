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В МИД прокомментировали подписание закона о выходе России из ДОН
В МИД прокомментировали подписание закона о выходе России из ДОН - РИА Новости, 07.06.2021
В МИД прокомментировали подписание закона о выходе России из ДОН
США и союзники так и не откликнулись на предложения РФ по сохранению Договора по открытому небу (ДОН), написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:42
2021-06-07T12:42
россия
мария захарова
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США и союзники так и не откликнулись на предложения РФ по сохранению Договора по открытому небу (ДОН), написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram."Усилия России по сохранению договора не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран-союзниц США. И хотя государства-участники поддерживали ДОН, высказывали сожаление в связи с решением Д. Трампа, но вместе с тем солидаризировались в оценке, что такой шаг США был "обоснованным", - написала Захарова.Она также "напомнила предысторию" вопроса: с 2017 года в русле общей антироссийской линии Вашингтон стал ужесточать свои подходы, а с 1 января 2018 года США перестали предоставлять России разрешение на отход от американских правил воздушного движения и норм авиационной безопасности, изменили специальные процедуры для выполнения наблюдательных полётов над Гавайскими островами, отказались предоставлять ночёвки на некоторых своих авиабазах США и установили ограничения для наблюдательных полётов над территорией Алеутских островов."В ответ российская сторона установила необходимость согласования ночевок на трёх аэродромах дозаправки, а также сообщила о прекращении ряда двусторонних технических договоренностей и односторонних мер, применявшихся в порядке проявления доброй воли и облегчавших ранее проведение американских миссий над Россией", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.По ее словам, в 2018 году ситуация с Договором по открытому небу была "критической": наблюдательные полеты не проводились из-за блокировки Грузией решения Консультативной комиссии по открытому небу о распределении квот полётов, в котором была предусмотрена миссия над её территорией."Еще в 2012 году грузинская сторона прекратила выполнять свои обязательства перед РФ в части приема миссий с участием России, ссылаясь на то, что мы не разрешаем полеты в 10-километровых зонах, прилегающих к двум участкам государственной границы на Кавказе. Мы же исходим из того, что в соответствии с ДОН наблюдательные полёты проводятся не ближе 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, не являющихся государствами-участниками договора", - написала Захарова.Она добавила, что "осознавая необходимость восстановления полномасштабного функционирования ДОН для большинства государств-участников, Россия исключила из своей заявки на 2019 год полёт над Грузией". В итоге в октябре 2018 года было утверждено распределение квот наблюдательных полётов, а затем возобновлено выполнение миссий в полном объеме.Захарова также напомнила, что 22 декабря 2020 года МИД РФ направил государствам-участникам Договора по открытому небу ноту о необходимости предоставить Российской Федерации до 1 января 2021 года гарантии непередачи государствам, не участвующим в ДОН, информации, полученной в ходе наблюдательных полётов, а также подтвердить возможность беспрепятственного проведения российских наблюдательных полетов над территориями государств-участников, включая объекты США.Однако в связи с отсутствием конструктивных ответов и с учётом национальных интересов президентом РФ было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в Договор. 7 июня президент России подписал закон.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.По данным на конец 2020 года, участниками договора являлись 33 государства.В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.
https://ria.ru/20210528/don-1734512809.html
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россия, мария захарова, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность

В МИД прокомментировали подписание закона о выходе России из ДОН

12:42 07.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США и союзники так и не откликнулись на предложения РФ по сохранению Договора по открытому небу (ДОН), написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.
"Усилия России по сохранению договора не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран-союзниц США. И хотя государства-участники поддерживали ДОН, высказывали сожаление в связи с решением Д. Трампа, но вместе с тем солидаризировались в оценке, что такой шаг США был "обоснованным", - написала Захарова.
Она также "напомнила предысторию" вопроса: с 2017 года в русле общей антироссийской линии Вашингтон стал ужесточать свои подходы, а с 1 января 2018 года США перестали предоставлять России разрешение на отход от американских правил воздушного движения и норм авиационной безопасности, изменили специальные процедуры для выполнения наблюдательных полётов над Гавайскими островами, отказались предоставлять ночёвки на некоторых своих авиабазах США и установили ограничения для наблюдательных полётов над территорией Алеутских островов.
"В ответ российская сторона установила необходимость согласования ночевок на трёх аэродромах дозаправки, а также сообщила о прекращении ряда двусторонних технических договоренностей и односторонних мер, применявшихся в порядке проявления доброй воли и облегчавших ранее проведение американских миссий над Россией", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
Инфографика
Посмотреть
По ее словам, в 2018 году ситуация с Договором по открытому небу была "критической": наблюдательные полеты не проводились из-за блокировки Грузией решения Консультативной комиссии по открытому небу о распределении квот полётов, в котором была предусмотрена миссия над её территорией.
"Еще в 2012 году грузинская сторона прекратила выполнять свои обязательства перед РФ в части приема миссий с участием России, ссылаясь на то, что мы не разрешаем полеты в 10-километровых зонах, прилегающих к двум участкам государственной границы на Кавказе. Мы же исходим из того, что в соответствии с ДОН наблюдательные полёты проводятся не ближе 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, не являющихся государствами-участниками договора", - написала Захарова.
Она добавила, что "осознавая необходимость восстановления полномасштабного функционирования ДОН для большинства государств-участников, Россия исключила из своей заявки на 2019 год полёт над Грузией". В итоге в октябре 2018 года было утверждено распределение квот наблюдательных полётов, а затем возобновлено выполнение миссий в полном объеме.
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Захарова также напомнила, что 22 декабря 2020 года МИД РФ направил государствам-участникам Договора по открытому небу ноту о необходимости предоставить Российской Федерации до 1 января 2021 года гарантии непередачи государствам, не участвующим в ДОН, информации, полученной в ходе наблюдательных полётов, а также подтвердить возможность беспрепятственного проведения российских наблюдательных полетов над территориями государств-участников, включая объекты США.
Однако в связи с отсутствием конструктивных ответов и с учётом национальных интересов президентом РФ было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в Договор. 7 июня президент России подписал закон.
Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.
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По данным на конец 2020 года, участниками договора являлись 33 государства.
В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.
 
РоссияМария ЗахароваДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасность
 
 
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