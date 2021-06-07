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МИД Финляндии прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
МИД Финляндии прокомментировал выход России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 07.06.2021
МИД Финляндии прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Финляндия выразила сожаление о выходе России из Договора по открытому небу, что поставило его под угрозу существования, сообщает МИД страны. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:37
2021-06-07T14:37
договор по открытому небу
владимир путин
москва
финляндия
сша
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн - РИА Новости. Финляндия выразила сожаление о выходе России из Договора по открытому небу, что поставило его под угрозу существования, сообщает МИД страны.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации Договора."Финляндия сожалеет о решении России выйти из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу стал важнейшим элементом структуры укрепления доверия, которая повысила прозрачность, предсказуемость и безопасность во всем евроатлантическом регионе. Выход России ставит под угрозу жизнеспособность Договора, и мы будем проводить дальнейшие обсуждения с нашими европейскими партнерами о будущем Договора по открытому небу", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Финляндии.В МИД РФ ранее заявляли, что США и союзники так и не откликнулись на предложения РФ по сохранению Договора, позиция США "густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит в Донбассе, разного рода прегрешениях и отклонениях от минского комплекса мер". Москва возложила на США всю полноту ответственности за развал Договора. В РФ заявили, что, отказавшись вернуться в договор, США пренебрегли интересами европейских союзников.
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договор по открытому небу, владимир путин, москва, финляндия, сша, в мире

МИД Финляндии прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

14:37 07.06.2021
 
© Фото : страница МИД Финляндии в FacebookЗдание МИД Финляндии в Хельсинки
Здание МИД Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : страница МИД Финляндии в Facebook
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн - РИА Новости. Финляндия выразила сожаление о выходе России из Договора по открытому небу, что поставило его под угрозу существования, сообщает МИД страны.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации Договора.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
Инфографика
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"Финляндия сожалеет о решении России выйти из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу стал важнейшим элементом структуры укрепления доверия, которая повысила прозрачность, предсказуемость и безопасность во всем евроатлантическом регионе. Выход России ставит под угрозу жизнеспособность Договора, и мы будем проводить дальнейшие обсуждения с нашими европейскими партнерами о будущем Договора по открытому небу", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Финляндии.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и союзники так и не откликнулись на предложения РФ по сохранению Договора, позиция США "густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит в Донбассе, разного рода прегрешениях и отклонениях от минского комплекса мер". Москва возложила на США всю полноту ответственности за развал Договора. В РФ заявили, что, отказавшись вернуться в договор, США пренебрегли интересами европейских союзников.
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Договор по открытому небуВладимир ПутинМоскваФинляндияСШАВ мире
 
 
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