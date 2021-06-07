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Глава МИД Германии призвал заключить глобальный договор по пандемии

Глава МИД Германии призвал заключить глобальный договор по пандемии - РИА Новости, 07.06.2021

Глава МИД Германии призвал заключить глобальный договор по пандемии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал заключить глобальный договор по предотвращению пандемий. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:17

2021-06-07T14:17

2021-06-07T14:17

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал заключить глобальный договор по предотвращению пандемий.Выступая на конференции глав диппреставительств ФРГ за рубежом, Маас напомнил, что в рамках "Альянса за мультилатерализм" государства-члены придерживаются принципа, что вакцины являются "глобальным общественным благом"."Таким образом мы не только делаем решительный шаг из кризиса, мы в то же время заботимся о том, чтобы бенефициаром этой пандемии стал мультилатерализм, а не протекционизм и вакцинный национализм. Тем самым наша следующая цель сдвигается в перспективу глобального договора по пандемии. Поскольку выносить урок из кризиса — значит лучше готовиться к следующим кризисам здравоохранения, которые будут", - заявил министр.Он отметил также, что Европа надеется на более активное участие США в международной политике при президенте Джо Байдене, напомнив его заявление о возвращении США и отметив, что "Европа никуда не уходила"."Не является тайной, что стабильность международного порядка и сохранение некоторых международных организаций в последние годы поставлены на кон. Мы оказали этому политическое, концептуальное и финансовое сопротивление. Это уже приносит свои плоды", - заявил он, упомянув переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном.

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коронавирус covid-19, коронавирусы, хайко маас, мид германии, джо байден, европа, иран, сша, в мире