https://ria.ru/20210607/dogovor-1735972297.html

Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции

Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции - РИА Новости, 07.06.2021

Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции

"Кубаньмасло-ЕМЗ" планирует поставить в Китай более 2 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла в год. Компания "Старые традиции" в течение ближайшего... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:18

2021-06-07T12:18

2021-06-07T12:18

россия-китай: главное

китай

тульская область

экономика

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МОСКВА, 7 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". "Кубаньмасло-ЕМЗ" планирует поставить в Китай более 2 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла в год. Компания "Старые традиции" в течение ближайшего времени отгрузит 50 тонн белевской пастилы. Тульский хлебокомбинат впервые заключил экспортный контракт с китайской стороной. Тульская компания обязуется отправлять в Поднебесную 10 тонн мучной и кондитерской продукции в год.Заключение экспортных соглашений на поставку более 2 тысяч тонн продукции АПК оказалось возможным благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и активной работе правительства Тульской области, регионального Центра поддержки экспорта и самих предпринимателей.Президент китайской компании Xingtai Lanli Import & Export Co.,Ltd Го Сяовэй выразил уверенность в успешном развитии двухсторонних тульско-китайских отношений.

https://ria.ru/20210601/kitay-1735058357.html

китай

тульская область

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китай, тульская область, экономика