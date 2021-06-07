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Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции
Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции - РИА Новости, 07.06.2021
Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции
"Кубаньмасло-ЕМЗ" планирует поставить в Китай более 2 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла в год. Компания "Старые традиции" в течение ближайшего... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:18
2021-06-07T12:18
2021-06-07T12:18
россия-китай: главное
китай
тульская область
экономика
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МОСКВА, 7 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". "Кубаньмасло-ЕМЗ" планирует поставить в Китай более 2 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла в год. Компания "Старые традиции" в течение ближайшего времени отгрузит 50 тонн белевской пастилы. Тульский хлебокомбинат впервые заключил экспортный контракт с китайской стороной. Тульская компания обязуется отправлять в Поднебесную 10 тонн мучной и кондитерской продукции в год.Заключение экспортных соглашений на поставку более 2 тысяч тонн продукции АПК оказалось возможным благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и активной работе правительства Тульской области, регионального Центра поддержки экспорта и самих предпринимателей.Президент китайской компании Xingtai Lanli Import & Export Co.,Ltd Го Сяовэй выразил уверенность в успешном развитии двухсторонних тульско-китайских отношений.
https://ria.ru/20210601/kitay-1735058357.html
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китай, тульская область, экономика