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https://ria.ru/20210607/dogovor-1735972297.html
Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции
Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции - РИА Новости, 07.06.2021
Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции
"Кубаньмасло-ЕМЗ" планирует поставить в Китай более 2 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла в год. Компания "Старые традиции" в течение ближайшего... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:18
2021-06-07T12:18
россия-китай: главное
китай
тульская область
экономика
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МОСКВА, 7 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". "Кубаньмасло-ЕМЗ" планирует поставить в Китай более 2 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла в год. Компания "Старые традиции" в течение ближайшего времени отгрузит 50 тонн белевской пастилы. Тульский хлебокомбинат впервые заключил экспортный контракт с китайской стороной. Тульская компания обязуется отправлять в Поднебесную 10 тонн мучной и кондитерской продукции в год.Заключение экспортных соглашений на поставку более 2 тысяч тонн продукции АПК оказалось возможным благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и активной работе правительства Тульской области, регионального Центра поддержки экспорта и самих предпринимателей.Президент китайской компании Xingtai Lanli Import &amp; Export Co.,Ltd Го Сяовэй выразил уверенность в успешном развитии двухсторонних тульско-китайских отношений.
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китай, тульская область, экономика

Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку продукции

12:18 07.06.2021
 
© Depositphotos / tataks Яблочная пастила
Яблочная пастила - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / tataks
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МОСКВА, 7 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". "Кубаньмасло-ЕМЗ" планирует поставить в Китай более 2 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла в год. Компания "Старые традиции" в течение ближайшего времени отгрузит 50 тонн белевской пастилы. Тульский хлебокомбинат впервые заключил экспортный контракт с китайской стороной. Тульская компания обязуется отправлять в Поднебесную 10 тонн мучной и кондитерской продукции в год.
Заключение экспортных соглашений на поставку более 2 тысяч тонн продукции АПК оказалось возможным благодаря взаимовыгодному сотрудничеству и активной работе правительства Тульской области, регионального Центра поддержки экспорта и самих предпринимателей.
Девушка в защитной маске в Пекине на фоне строящихся зданий - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 11:23Россия-Китай: Главное
Китай и мир: по бескрайнему океану к расширению сотрудничества
Президент китайской компании Xingtai Lanli Import & Export Co.,Ltd Го Сяовэй выразил уверенность в успешном развитии двухсторонних тульско-китайских отношений.
 
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