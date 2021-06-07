https://ria.ru/20210607/dogovor-1735951937.html

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу - РИА Новости, 07.06.2021

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:34

2021-06-07T10:34

2021-06-07T11:25

договор по открытому небу

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь Канаде и Венгрии (депозитариям Договора) направят уведомление о выходе, и через полгода участие в соглашении прекратится.Договор по открытому небу (ДОН) был одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня его одобрила и верхняя палата.В конце мая в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.Участниками Договора остаются 33 государства.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор по открытому небу, владимир путин, политика