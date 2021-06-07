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Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу - РИА Новости, 07.06.2021
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:34
2021-06-07T11:25
договор по открытому небу
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь Канаде и Венгрии (депозитариям Договора) направят уведомление о выходе, и через полгода участие в соглашении прекратится.Договор по открытому небу (ДОН) был одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня его одобрила и верхняя палата.В конце мая в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.Участниками Договора остаются 33 государства.
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договор по открытому небу, владимир путин, политика

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

10:34 07.06.2021 (обновлено: 11:25 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь Канаде и Венгрии (депозитариям Договора) направят уведомление о выходе, и через полгода участие в соглашении прекратится.
Договор по открытому небу (ДОН) был одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня его одобрила и верхняя палата.
В конце мая в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.
Участниками Договора остаются 33 государства.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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Договор по открытому небуВладимир ПутинПолитика
 
 
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