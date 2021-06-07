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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/dogovor-1735936036.html
В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре
В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре - РИА Новости, 07.06.2021
В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре
Токио по-прежнему заинтересован в диалоге с Москвой по проблеме Курильских островов, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:48
2021-06-07T13:35
петербургский международный экономический форум
кацунобу като
есихидэ суга
россия
кунашир (остров)
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
япония
в мире
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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Токио по-прежнему заинтересован в диалоге с Москвой по проблеме Курильских островов, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.Так Като прокомментировал слова президента России Владимира Путина. На ПМЭФ он заявил, что поправки в российскую Конституцию — речь идет о запрете на отчуждение территорий страны — не означают прекращения общения с Японией по этому вопросу.Путин подчеркнул, что СССР и Россия никогда не соглашались на передачу всех четырех островов.Статус Курильских острововОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой советские власти согласились обсудить передачу двух островов, Хабомаи и Шикотана, после заключения соглашения. Судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними неоспорим.В 2018 году после встречи лидеров двух стран тогдашний японский пример Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценили как серьезную уступку со стороны Японии, так как до сих пор она ставила условие возвращения всех четырех островов. Желание продолжать диалог подтвердил преемник Абэ — Ёсихидэ Суга.
https://ria.ru/20210604/yaponiya-1735735277.html
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кацунобу като, есихидэ суга, россия, кунашир (остров), петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, япония, в мире

В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре

07:48 07.06.2021 (обновлено: 13:35 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца "Хамагири" Морских сил самообороны Японии во Владивосток
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Токио по-прежнему заинтересован в диалоге с Москвой по проблеме Курильских островов, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

"Мы продолжим упорно вести переговоры на основе базовой позиции о решении проблемы северных территорий и заключении мирного договора", — приводит его слова агентство Киодо.

Так Като прокомментировал слова президента России Владимира Путина. На ПМЭФ он заявил, что поправки в российскую Конституцию — речь идет о запрете на отчуждение территорий страны — не означают прекращения общения с Японией по этому вопросу.
Путин подчеркнул, что СССР и Россия никогда не соглашались на передачу всех четырех островов.

Статус Курильских островов

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой советские власти согласились обсудить передачу двух островов, Хабомаи и Шикотана, после заключения соглашения. Судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 22:57Петербургский международный экономический форум
Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними неоспорим.
В 2018 году после встречи лидеров двух стран тогдашний японский пример Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценили как серьезную уступку со стороны Японии, так как до сих пор она ставила условие возвращения всех четырех островов. Желание продолжать диалог подтвердил преемник Абэ — Ёсихидэ Суга.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
02:03
Японцы оценили слова Путина о Курилах
 
Петербургский международный экономический форумКацунобу КатоЕсихидэ СугаРоссияКунашир (остров)Петербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЯпонияВ мире
 
 
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