https://ria.ru/20210607/dogovor-1735936036.html

В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре

В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре - РИА Новости, 07.06.2021

В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре

Токио по-прежнему заинтересован в диалоге с Москвой по проблеме Курильских островов, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:48

2021-06-07T07:48

2021-06-07T13:35

петербургский международный экономический форум

кацунобу като

есихидэ суга

россия

кунашир (остров)

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

япония

в мире

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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Токио по-прежнему заинтересован в диалоге с Москвой по проблеме Курильских островов, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.Так Като прокомментировал слова президента России Владимира Путина. На ПМЭФ он заявил, что поправки в российскую Конституцию — речь идет о запрете на отчуждение территорий страны — не означают прекращения общения с Японией по этому вопросу.Путин подчеркнул, что СССР и Россия никогда не соглашались на передачу всех четырех островов.Статус Курильских острововОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой советские власти согласились обсудить передачу двух островов, Хабомаи и Шикотана, после заключения соглашения. Судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними неоспорим.В 2018 году после встречи лидеров двух стран тогдашний японский пример Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценили как серьезную уступку со стороны Японии, так как до сих пор она ставила условие возвращения всех четырех островов. Желание продолжать диалог подтвердил преемник Абэ — Ёсихидэ Суга.

https://ria.ru/20210604/yaponiya-1735735277.html

https://ria.ru/20210607/kurily-1735925479.html

россия

кунашир (остров)

япония

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кацунобу като, есихидэ суга, россия, кунашир (остров), петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, япония, в мире