В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре
07:48 07.06.2021 (обновлено: 13:35 07.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца "Хамагири" Морских сил самообороны Японии во Владивосток
ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Токио по-прежнему заинтересован в диалоге с Москвой по проблеме Курильских островов, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
"Мы продолжим упорно вести переговоры на основе базовой позиции о решении проблемы северных территорий и заключении мирного договора", — приводит его слова агентство Киодо.
Так Като прокомментировал слова президента России Владимира Путина. На ПМЭФ он заявил, что поправки в российскую Конституцию — речь идет о запрете на отчуждение территорий страны — не означают прекращения общения с Японией по этому вопросу.
Статус Курильских островов
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой советские власти согласились обсудить передачу двух островов, Хабомаи и Шикотана, после заключения соглашения. Судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и ее суверенитет над ними неоспорим.
В 2018 году после встречи лидеров двух стран тогдашний японский пример Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это расценили как серьезную уступку со стороны Японии, так как до сих пор она ставила условие возвращения всех четырех островов. Желание продолжать диалог подтвердил преемник Абэ — Ёсихидэ Суга.