https://ria.ru/20210607/den-1736029471.html

В Белоруссии учредили новый государственный праздник

В Белоруссии учредили новый государственный праздник - РИА Новости, 07.06.2021

В Белоруссии учредили новый государственный праздник

Новый государственный праздник - День народного единства - учрежден в Белоруссии, его будут отмечать 17 сентября, сообщила пресс-служба президента республики... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T16:50

2021-06-07T16:50

2021-06-07T17:18

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МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Новый государственный праздник - День народного единства - учрежден в Белоруссии, его будут отмечать 17 сентября, сообщила пресс-служба президента республики Александра Лукашенко на его сайте.Ранее в пресс-службе правительства республики сообщали, что прорабатывается учреждение такого праздника. До этого президент Александр Лукашенко подписал указ об объявлении в республике этого года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества."В Беларуси учрежден государственный праздник - День народного единства. Соответствующий указ №206 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня", - говорится в сообщении. Там отмечается, что данный документ вносит изменения в указ от 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".День народного единства будет отмечаться 17 сентября, говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что он не будет выходным днем. "Этот день (тогда советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая в тот момент была в составе Польши – ред.) стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - пояснили в пресс-службе. Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций."Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - заявили в пресс-службе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/belorussiya-1736008743.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/rossiya-1735908074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, польша, в мире, белоруссия