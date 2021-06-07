В Белоруссии учредили новый государственный праздник
16:50 07.06.2021 (обновлено: 17:18 07.06.2021)
МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Новый государственный праздник - День народного единства - учрежден в Белоруссии, его будут отмечать 17 сентября, сообщила пресс-служба президента республики Александра Лукашенко на его сайте.
Ранее в пресс-службе правительства республики сообщали, что прорабатывается учреждение такого праздника. До этого президент Александр Лукашенко подписал указ об объявлении в республике этого года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества.
"В Беларуси учрежден государственный праздник - День народного единства. Соответствующий указ №206 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня", - говорится в сообщении. Там отмечается, что данный документ вносит изменения в указ от 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".
День народного единства будет отмечаться 17 сентября, говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что он не будет выходным днем. "Этот день (тогда советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая в тот момент была в составе Польши – ред.) стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - пояснили в пресс-службе. Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций.
"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - заявили в пресс-службе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.