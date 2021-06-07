https://ria.ru/20210607/dayneko-1735998914.html

Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото

Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото - РИА Новости, 07.06.2021

Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото

Виктория Дайнеко на личной странице в Instagram опубликовала откровенное фото. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:05

2021-06-07T15:05

2021-06-07T15:05

шоубиз

"фабрика звезд"

шоу-бизнес

знаменитости

виктория дайнеко

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Виктория Дайнеко на личной странице в Instagram опубликовала откровенное фото.На снимке актриса изображена в нижнем белье, колготках и босоножках на высоком каблуке. На ее шее — модное ожерелье. "Рабочие будни, рабочие выходные, рабочая униформа, бодипозитив", — подписала кадр Виктория Дайнеко. Судя по всему, фото было сделано в гримерной. На тумбочке перед певицей кисти для макияжа, палетки с тенями и румянами и другая косметика. Фанатам новый пост знаменитости понравился. "Как ты прекрасна, ты просто огонь", "Такая вы настоящая, Виктория!", "Прекрасная фигура", "Вы милашка", "Королева", — отреагировали пользователи. Виктория Дайнеко стала победительницей двух сезонов "Фабрики звезд" — 2004 и 2011 года.

https://ria.ru/20210319/reshetova-1601839769.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"фабрика звезд", шоу-бизнес, знаменитости, виктория дайнеко