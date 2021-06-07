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Шоубиз
https://ria.ru/20210607/dayneko-1735998914.html
Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото
Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото - РИА Новости, 07.06.2021
Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото
Виктория Дайнеко на личной странице в Instagram опубликовала откровенное фото. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:05
2021-06-07T15:05
шоубиз
"фабрика звезд"
шоу-бизнес
знаменитости
виктория дайнеко
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Виктория Дайнеко на личной странице в Instagram опубликовала откровенное фото.На снимке актриса изображена в нижнем белье, колготках и босоножках на высоком каблуке. На ее шее — модное ожерелье. "Рабочие будни, рабочие выходные, рабочая униформа, бодипозитив", — подписала кадр Виктория Дайнеко. Судя по всему, фото было сделано в гримерной. На тумбочке перед певицей кисти для макияжа, палетки с тенями и румянами и другая косметика. Фанатам новый пост знаменитости понравился. "Как ты прекрасна, ты просто огонь", "Такая вы настоящая, Виктория!", "Прекрасная фигура", "Вы милашка", "Королева", — отреагировали пользователи. Виктория Дайнеко стала победительницей двух сезонов "Фабрики звезд" — 2004 и 2011 года.
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"фабрика звезд", шоу-бизнес, знаменитости, виктория дайнеко

Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото

15:05 07.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Виктория Дайнеко на личной странице в Instagram опубликовала откровенное фото.
На снимке актриса изображена в нижнем белье, колготках и босоножках на высоком каблуке. На ее шее — модное ожерелье.
"Рабочие будни, рабочие выходные, рабочая униформа, бодипозитив", — подписала кадр Виктория Дайнеко.
Судя по всему, фото было сделано в гримерной. На тумбочке перед певицей кисти для макияжа, палетки с тенями и румянами и другая косметика.
Фанатам новый пост знаменитости понравился. "Как ты прекрасна, ты просто огонь", "Такая вы настоящая, Виктория!", "Прекрасная фигура", "Вы милашка", "Королева", — отреагировали пользователи.
Виктория Дайнеко стала победительницей двух сезонов "Фабрики звезд" — 2004 и 2011 года.
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Шоубиз"Фабрика звезд"Шоу-бизнесЗнаменитостиВиктория Дайнеко
 
 
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