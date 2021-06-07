Эмилия Кларк объяснила, почему согласилась сняться в сериале Marvel

"Я думаю, все, что они делают сейчас (имея в виду Marvel. — Прим. ред.) — это круто, захватывающе и актуально. — прокомментировала Кларк. — Быть ​​частью этой семьи — значит для меня: "Боже мой, я в компании таких крутых парней. Это так классно!" Честно говоря, люди, которые создают этот сериал, и подтолкнули меня к тому, чтобы мне действительно захотелось сняться в нем. На мой взгляд, они всей душой и сердцем живут этим проектом".