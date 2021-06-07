Эмилия Кларк объяснила, почему согласилась сняться в сериале Marvel
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerБританская актриса Эмилия Кларк
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Звезда "Игры престолов", актриса Эмилия Кларк в интервью изданию Comicbook объяснила, почему согласилась сняться в предстоящем супергеройском сериале Marvel "Секретное вторжение" ("Secret Invasion").
"Я думаю, все, что они делают сейчас (имея в виду Marvel. — Прим. ред.) — это круто, захватывающе и актуально. — прокомментировала Кларк. — Быть частью этой семьи — значит для меня: "Боже мой, я в компании таких крутых парней. Это так классно!" Честно говоря, люди, которые создают этот сериал, и подтолкнули меня к тому, чтобы мне действительно захотелось сняться в нем. На мой взгляд, они всей душой и сердцем живут этим проектом".
Официально о том, что Эмилия Кларк присоединилась к киновселенной Marvel стало известно в мае. Пока неизвестно, кого будет играть актриса в сериале, который выйдет на платформе Disney+.
Подробности сюжета тоже не раскрывают, но, по информации Comicbook, в "Секретном вторжении" действие сосредоточится вокруг героев комиксов Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Талоса (Бен Мендельсон). Им предстоит спасти Землю от вторжения представителей инопланетной расы скруллов.
Ожидается, что к съемкам приступят позже в этом году.