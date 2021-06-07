Зеленский предложил сделать Чернобыль "магнитом для туризма"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС должна стать "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма.
"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения, и утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и, что важно, международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" в понедельник.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Около 95% всего ядерного топлива, находившегося в реакторе, расплавилось и вытекло в подреакторные помещения, где, смешавшись с конструкционными материалами, песком и др., застыло в разных местах.
Согласно выводам экспертов, основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.