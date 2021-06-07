https://ria.ru/20210607/chernobyl-1735973450.html

Зеленский предложил сделать Чернобыль "магнитом для туризма"

Зеленский предложил сделать Чернобыль "магнитом для туризма" - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский предложил сделать Чернобыль "магнитом для туризма"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС должна стать "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:23

2021-06-07T12:23

2021-06-07T12:23

чернобыльская аэс

владимир зеленский

в мире

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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС должна стать "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма."По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения, и утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и, что важно, международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" в понедельник.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Около 95% всего ядерного топлива, находившегося в реакторе, расплавилось и вытекло в подреакторные помещения, где, смешавшись с конструкционными материалами, песком и др., застыло в разных местах.Согласно выводам экспертов, основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.

https://ria.ru/20210512/chernobyl-1732047794.html

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чернобыльская аэс, владимир зеленский, в мире