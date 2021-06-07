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Зеленский предложил сделать Чернобыль "магнитом для туризма"
Зеленский предложил сделать Чернобыль "магнитом для туризма" - РИА Новости, 07.06.2021
Зеленский предложил сделать Чернобыль "магнитом для туризма"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС должна стать "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:23
2021-06-07T12:23
чернобыльская аэс
владимир зеленский
в мире
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС должна стать "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма."По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения, и утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и, что важно, международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" в понедельник.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Около 95% всего ядерного топлива, находившегося в реакторе, расплавилось и вытекло в подреакторные помещения, где, смешавшись с конструкционными материалами, песком и др., застыло в разных местах.Согласно выводам экспертов, основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.
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чернобыльская аэс, владимир зеленский, в мире

Зеленский предложил сделать Чернобыль "магнитом для туризма"

12:23 07.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Стела с надписью Припять 1970 на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зона отчуждения Чернобыльской АЭС должна стать "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма.
"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения, и утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и, что важно, международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" в понедельник.
Движущаяся платформа, на которой находится бак с ядерным отработанным топливом и промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 23:58
Российские ученые оценили обстановку на Чернобыльской АЭС
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Около 95% всего ядерного топлива, находившегося в реакторе, расплавилось и вытекло в подреакторные помещения, где, смешавшись с конструкционными материалами, песком и др., застыло в разных местах.
Согласно выводам экспертов, основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.
 
Чернобыльская АЭСВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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