https://ria.ru/20210607/but-1735953795.html

Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ее сына в Россию

Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ее сына в Россию - РИА Новости, 07.06.2021

Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ее сына в Россию

Мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, попросила президентов России и США Владимира... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:44

2021-06-07T10:44

2021-06-07T16:07

виктор бут

джо байден

владимир путин

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:289:2614:1759_1920x0_80_0_0_89f49e4cb521791e0a9c65aca6168661.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вернуть сына на родину.Раиса Бут передала текст своего обращения в распоряжение РИА Новости."Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь… Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья", — написала она.Детство Раисы Бут пришлось на Великую Отечественную войну. В своем обращении она отметила, что была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что против фашистов Америка воевала вместе с ее страной.Мать Бута подчеркнула, что, несмотря на плохие отношения, Россия и США никогда не вступали в боевые конфликты друг с другом. Она верит, что государства смогут договориться и достигнуть взаимопонимания."Нашим странам это не раз удавалось", — написала она.Она подчеркнула, что ее сын не террорист, он бизнесмен. Такой позиции придерживается и судья, мнение которой Бут уважает.Она попросила Путина и Байдена о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в тюрьмах в США, и американцев, отбывающих наказание в России."Прошу вас, когда вы будете решать вопросы глобального значения, уделите минуту и беде, постигшей нашу семью и другие семьи россиян и американцев, которые сегодня ждут своих сыновей, мужей, отцов, матерей, сестер или жен из американских и российских тюрем", — отметила мать Бута.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".Россиянин отверг все обвинения. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20200623/1573392440.html

https://ria.ru/20201026/but-1581530948.html

https://ria.ru/20191223/1562727495.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бут, джо байден, владимир путин, россия, сша, в мире