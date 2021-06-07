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Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ее сына в Россию
Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ее сына в Россию - РИА Новости, 07.06.2021
Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ее сына в Россию
Мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, попросила президентов России и США Владимира... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:44
2021-06-07T16:07
виктор бут
джо байден
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вернуть сына на родину.Раиса Бут передала текст своего обращения в распоряжение РИА Новости."Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь… Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья", — написала она.Детство Раисы Бут пришлось на Великую Отечественную войну. В своем обращении она отметила, что была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что против фашистов Америка воевала вместе с ее страной.Мать Бута подчеркнула, что, несмотря на плохие отношения, Россия и США никогда не вступали в боевые конфликты друг с другом. Она верит, что государства смогут договориться и достигнуть взаимопонимания."Нашим странам это не раз удавалось", — написала она.Она подчеркнула, что ее сын не террорист, он бизнесмен. Такой позиции придерживается и судья, мнение которой Бут уважает.Она попросила Путина и Байдена о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в тюрьмах в США, и американцев, отбывающих наказание в России."Прошу вас, когда вы будете решать вопросы глобального значения, уделите минуту и беде, постигшей нашу семью и другие семьи россиян и американцев, которые сегодня ждут своих сыновей, мужей, отцов, матерей, сестер или жен из американских и российских тюрем", — отметила мать Бута.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".Россиянин отверг все обвинения. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20200623/1573392440.html
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виктор бут, джо байден, владимир путин, россия, сша, в мире

Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ее сына в Россию

10:44 07.06.2021 (обновлено: 16:07 07.06.2021)
 
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вернуть сына на родину.
Раиса Бут передала текст своего обращения в распоряжение РИА Новости.
Скан письма матери Виктора Бута
Скан письма матери Виктора Бута
1 из 2
Скан письма матери Виктора Бута
Скан письма матери Виктора Бута
Скан письма матери Виктора Бута
2 из 2
Скан письма матери Виктора Бута
1 из 2
Скан письма матери Виктора Бута
2 из 2
Скан письма матери Виктора Бута
"Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь… Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья", — написала она.
Детство Раисы Бут пришлось на Великую Отечественную войну. В своем обращении она отметила, что была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что против фашистов Америка воевала вместе с ее страной.
Мать Бута подчеркнула, что, несмотря на плохие отношения, Россия и США никогда не вступали в боевые конфликты друг с другом. Она верит, что государства смогут договориться и достигнуть взаимопонимания.
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"Нашим странам это не раз удавалось", — написала она.
Она подчеркнула, что ее сын не террорист, он бизнесмен. Такой позиции придерживается и судья, мнение которой Бут уважает.

"Виктор уже потерял тринадцать лет жизни. И своей жизни, и моей, и жизни его жены и дочери, моей внучки, которая выросла без отца. Мы все очень ждем Виктора и надеемся на ваше участие и душевную щедрость", — написала Бут.

Она попросила Путина и Байдена о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в тюрьмах в США, и американцев, отбывающих наказание в России.
"Прошу вас, когда вы будете решать вопросы глобального значения, уделите минуту и беде, постигшей нашу семью и другие семьи россиян и американцев, которые сегодня ждут своих сыновей, мужей, отцов, матерей, сестер или жен из американских и российских тюрем", — отметила мать Бута.
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Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".
Россиянин отверг все обвинения. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.
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