https://ria.ru/20210607/britantsy-1736066794.html

Британцы высмеяли задержание пьяных английских солдат у границ России

Британцы высмеяли задержание пьяных английских солдат у границ России - РИА Новости, 07.06.2021

Британцы высмеяли задержание пьяных английских солдат у границ России

Читатели британского издания Mirror высмеяли английских военных, задержанных в Эстонии за пьяный дебош в поезде. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T21:57

2021-06-07T21:57

2021-06-07T21:57

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Mirror высмеяли английских военных, задержанных в Эстонии за пьяный дебош в поезде.По информации таблоида, инцидент произошел в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией. Британских солдат пришлось задержать и передать военной полиции НАТО после жалоб пассажиров поезда на их агрессивное поведение. Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's, в свою очередь, посчитал, что к инциденту могут быть причастны "агенты российской разведки". В Министерстве обороны королевства сообщили, что разбираются в обстоятельствах случившегося.Британцы скептически отнеслись к выводам Джонса."Дело рук Петрова и Боширова?" — задается вопросом Alex Fok."Чтобы британские солдаты пили? Да никогда!" — пошутил Death of a Nation."Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя как свиней", — написал еще один пользователь.

https://ria.ru/20210605/potok-1735804748.html

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россия, нато, великобритания, эстония, в мире