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Британцы высмеяли задержание пьяных английских солдат у границ России
Британцы высмеяли задержание пьяных английских солдат у границ России - РИА Новости, 07.06.2021
Британцы высмеяли задержание пьяных английских солдат у границ России
Читатели британского издания Mirror высмеяли английских военных, задержанных в Эстонии за пьяный дебош в поезде. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T21:57
2021-06-07T21:57
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Mirror высмеяли английских военных, задержанных в Эстонии за пьяный дебош в поезде.По информации таблоида, инцидент произошел в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией. Британских солдат пришлось задержать и передать военной полиции НАТО после жалоб пассажиров поезда на их агрессивное поведение. Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's, в свою очередь, посчитал, что к инциденту могут быть причастны "агенты российской разведки". В Министерстве обороны королевства сообщили, что разбираются в обстоятельствах случившегося.Британцы скептически отнеслись к выводам Джонса."Дело рук Петрова и Боширова?" — задается вопросом Alex Fok."Чтобы британские солдаты пили? Да никогда!" — пошутил Death of a Nation."Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя как свиней", — написал еще один пользователь.
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россия, нато, великобритания, эстония, в мире

Британцы высмеяли задержание пьяных английских солдат у границ России

21:57 07.06.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
Солдаты Британской армии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Mirror высмеяли английских военных, задержанных в Эстонии за пьяный дебош в поезде.
По информации таблоида, инцидент произошел в городе Йыгева неподалеку от границы с Россией. Британских солдат пришлось задержать и передать военной полиции НАТО после жалоб пассажиров поезда на их агрессивное поведение.
Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane's, в свою очередь, посчитал, что к инциденту могут быть причастны "агенты российской разведки". В Министерстве обороны королевства сообщили, что разбираются в обстоятельствах случившегося.
Британцы скептически отнеслись к выводам Джонса.
"Дело рук Петрова и Боширова?" — задается вопросом Alex Fok.
"Вообще-то агенты Путина напоили английских военных, а затем другие русские агенты высадили их с поезда. Это секретная операция, откуда Лондон узнал о ней?" — сыронизировал SergMik.
"Чтобы британские солдаты пили? Да никогда!" — пошутил Death of a Nation.
"Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя как свиней", — написал еще один пользователь.
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