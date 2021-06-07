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Госсекретарь США заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса
Госсекретарь США заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса - РИА Новости, 07.06.2021
Госсекретарь США заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса
США готовы к стабильным отношениям с Россией, если она изменит курс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T01:42
2021-06-07T10:54
россия
энтони блинкен
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США готовы к стабильным отношениям с Россией, если она изменит курс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Если она (Россия. — Прим. ред.) изменит курс, мы готовы общаться", — сказал он в интервью Axios.По его словам, предстоящий через неделю в Женеве саммит президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли продемонстрирует желание Москвы делать что-то подобное.Блинкен добавил, что американский лидер встретится со своим российским коллегой из-за якобы имеющих место "агрессии и атак" со стороны Москвы. "Он ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять: если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру — стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", — заявил госсекретарь.Он не исключил, что после первой встречи лидеров двух стран появится некая определенность в будущем отношений. "В любом случае мы готовы к обоим (сценариям развития событий. — Прим. ред.)", — заключил Блинкен.Сам Байден ранее в статье для The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума ранее заявил, что на встрече с Джо Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией.В то же время глава государства отметил, что не ожидает прорывов от саммита. "Но то, что мы встретимся, то, что мы поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес (а таких вопросов, кстати говоря, немало), — это уже само по себе неплохо", — добавил он.Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля. Также произошло несколько дипломатических скандалов, которые обернулись взаимным высылками сотрудников представительств. Послы России и США вернулись в Москву и Вашингтон для консультаций.
https://ria.ru/20210607/khaker-1735924973.html
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Лавров: "Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию"
Глава МИД России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Как отметил министр, между сторонами есть понимание необходимости "преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".
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россия, энтони блинкен, сша, в мире

Госсекретарь США заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса

01:42 07.06.2021 (обновлено: 10:54 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США готовы к стабильным отношениям с Россией, если она изменит курс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Если она (Россия. — Прим. ред.) изменит курс, мы готовы общаться", — сказал он в интервью Axios.
По его словам, предстоящий через неделю в Женеве саммит президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли продемонстрирует желание Москвы делать что-то подобное.
Блинкен добавил, что американский лидер встретится со своим российским коллегой из-за якобы имеющих место "агрессии и атак" со стороны Москвы. "Он ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять: если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру — стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", — заявил госсекретарь.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
01:57
Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории
Он не исключил, что после первой встречи лидеров двух стран появится некая определенность в будущем отношений. "В любом случае мы готовы к обоим (сценариям развития событий. — Прим. ред.)", — заключил Блинкен.
Сам Байден ранее в статье для The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.
Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума ранее заявил, что на встрече с Джо Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией.
В то же время глава государства отметил, что не ожидает прорывов от саммита. "Но то, что мы встретимся, то, что мы поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес (а таких вопросов, кстати говоря, немало), — это уже само по себе неплохо", — добавил он.
Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля. Также произошло несколько дипломатических скандалов, которые обернулись взаимным высылками сотрудников представительств. Послы России и США вернулись в Москву и Вашингтон для консультаций.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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