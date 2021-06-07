https://ria.ru/20210607/bezopasnost-1735928856.html

Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях

Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с представителями США вопрос укрепления безопасности и обороны страны в районе Черного и Азовского... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T03:57

2021-06-07T03:57

2021-06-07T03:57

россия

черное море

азовское море

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с представителями США вопрос укрепления безопасности и обороны страны в районе Черного и Азовского морей.Украинский лидер заявил порталу Axios, что ранее проводил встречу с сенаторами США, а в ходе беседы с госсекретарем Энтони Блинкеном поднимался вопрос о "возможности увеличения военной помощи"."Речь шла о безопасности, о повышении безопасности на Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наши позиции там, по моему мнению, довольно слабые: Россия, по сути дела, господствует над всем Черным морем, это правда, и мы это признаем, и мы хотели бы иметь там существенную силу - только для целей обороны, для защиты нашей страны и границ", - сообщил президент Украины.Он также отметил, что стороны обсуждали и некоторые другие вопросы в сфере безопасности, какие именно, президент не уточнил.На прошлой неделе делегация американских сенаторов посетила Украину, с Джиной Шахин, Робом Портманом и Крисом Мерфи встретились министр обороны Украины Андрей Таран, премьер Денис Шмыгаль, а также Зеленский. Сообщалось, что украинский президент обсудил с делегацией конгресса США санкционную политику против РФ и текущую ситуацию в Донбассе.

https://ria.ru/20210607/nato-1735926880.html

россия

черное море

азовское море

сша

украина

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россия, черное море, азовское море, владимир зеленский, сша, украина, в мире