Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с представителями США вопрос укрепления безопасности и обороны страны в районе Черного и Азовского морей.
Украинский лидер заявил порталу Axios, что ранее проводил встречу с сенаторами США, а в ходе беседы с госсекретарем Энтони Блинкеном поднимался вопрос о "возможности увеличения военной помощи".
"Речь шла о безопасности, о повышении безопасности на Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наши позиции там, по моему мнению, довольно слабые: Россия, по сути дела, господствует над всем Черным морем, это правда, и мы это признаем, и мы хотели бы иметь там существенную силу - только для целей обороны, для защиты нашей страны и границ", - сообщил президент Украины.
Он также отметил, что стороны обсуждали и некоторые другие вопросы в сфере безопасности, какие именно, президент не уточнил.
На прошлой неделе делегация американских сенаторов посетила Украину, с Джиной Шахин, Робом Портманом и Крисом Мерфи встретились министр обороны Украины Андрей Таран, премьер Денис Шмыгаль, а также Зеленский. Сообщалось, что украинский президент обсудил с делегацией конгресса США санкционную политику против РФ и текущую ситуацию в Донбассе.