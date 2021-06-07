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Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях
Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях - РИА Новости, 07.06.2021
Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с представителями США вопрос укрепления безопасности и обороны страны в районе Черного и Азовского... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T03:57
2021-06-07T03:57
россия
черное море
азовское море
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с представителями США вопрос укрепления безопасности и обороны страны в районе Черного и Азовского морей.Украинский лидер заявил порталу Axios, что ранее проводил встречу с сенаторами США, а в ходе беседы с госсекретарем Энтони Блинкеном поднимался вопрос о "возможности увеличения военной помощи"."Речь шла о безопасности, о повышении безопасности на Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наши позиции там, по моему мнению, довольно слабые: Россия, по сути дела, господствует над всем Черным морем, это правда, и мы это признаем, и мы хотели бы иметь там существенную силу - только для целей обороны, для защиты нашей страны и границ", - сообщил президент Украины.Он также отметил, что стороны обсуждали и некоторые другие вопросы в сфере безопасности, какие именно, президент не уточнил.На прошлой неделе делегация американских сенаторов посетила Украину, с Джиной Шахин, Робом Портманом и Крисом Мерфи встретились министр обороны Украины Андрей Таран, премьер Денис Шмыгаль, а также Зеленский. Сообщалось, что украинский президент обсудил с делегацией конгресса США санкционную политику против РФ и текущую ситуацию в Донбассе.
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россия, черное море, азовское море, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях

03:57 07.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с представителями США вопрос укрепления безопасности и обороны страны в районе Черного и Азовского морей.
Украинский лидер заявил порталу Axios, что ранее проводил встречу с сенаторами США, а в ходе беседы с госсекретарем Энтони Блинкеном поднимался вопрос о "возможности увеличения военной помощи".
"Речь шла о безопасности, о повышении безопасности на Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наши позиции там, по моему мнению, довольно слабые: Россия, по сути дела, господствует над всем Черным морем, это правда, и мы это признаем, и мы хотели бы иметь там существенную силу - только для целей обороны, для защиты нашей страны и границ", - сообщил президент Украины.
Он также отметил, что стороны обсуждали и некоторые другие вопросы в сфере безопасности, какие именно, президент не уточнил.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
02:42
Зеленский заявил о важности немедленного вступления Украины в НАТО
На прошлой неделе делегация американских сенаторов посетила Украину, с Джиной Шахин, Робом Портманом и Крисом Мерфи встретились министр обороны Украины Андрей Таран, премьер Денис Шмыгаль, а также Зеленский. Сообщалось, что украинский президент обсудил с делегацией конгресса США санкционную политику против РФ и текущую ситуацию в Донбассе.
 
РоссияЧерное мореАзовское мореВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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