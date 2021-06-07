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В Германии задержали семерых афганских беженцев без документов
В Германии задержали семерых афганских беженцев без документов - РИА Новости, 07.06.2021
В Германии задержали семерых афганских беженцев без документов
Семь афганских беженцев, не имеющих при себе документов, задержаны в федеральной земле Бранденбург, их перевозил на грузовике гражданин Болгарии, сообщила в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:09
2021-06-07T17:57
бранденбург
афганистан
германия
в мире
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Семь афганских беженцев, не имеющих при себе документов, задержаны в федеральной земле Бранденбург, их перевозил на грузовике гражданин Болгарии, сообщила в понедельник полиция ФРГ.Как отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости, в субботу свидетели обратились в полицию Бранденбурга с сообщениями о том, что грузовик с болгарскими номерами, который направляется в сторону Берлина по шоссе, перевозит людей на погрузочной площадке. По данным свидетелей, неизвестные люди пытались подавать сигналы другим автомобилистам, "чтобы привлечь внимание". После того, как водитель сделал остановку и открыл погрузочную площадку, семь человек соскочили на землю и убежали в лесной массив, расположенный рядом с шоссе."Привлеченные силы из полиции Бранденбурга и федеральной полиции начали искать людей. Также использовался полицейский вертолет. После еще одного свидетельского показания офицеры смогли остановить побег семи человек... Двое 19-летних и пятеро молодых людей в возрасте 16 и 17 лет не смогли предъявить удостоверение личности и заявили, что являются гражданами Афганистана", - сообщается в пресс-релизе.Все беглецы и водитель грузовика были задержаны. Несовершеннолетние беженцы были затем переданы в местное ведомство по делам молодежи. Двое совершеннолетних граждан Афганистана подали прошение о предоставлении убежища, они переданы в местное иммиграционное управление. Федеральная полиция возбудила уголовные дела против всех семи человек по подозрению в несанкционированном въезде в страну. Расследование ведется также в отношении водителя грузовика, он подозревается в контрабанде людей в Германии. После завершения полицейских мероприятий 56-летний гражданин Болгарии смог продолжить свое путешествие в Данию с грузом мебели.
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бранденбург, афганистан, германия, в мире

В Германии задержали семерых афганских беженцев без документов

17:09 07.06.2021 (обновлено: 17:57 07.06.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Семь афганских беженцев, не имеющих при себе документов, задержаны в федеральной земле Бранденбург, их перевозил на грузовике гражданин Болгарии, сообщила в понедельник полиция ФРГ.
Как отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости, в субботу свидетели обратились в полицию Бранденбурга с сообщениями о том, что грузовик с болгарскими номерами, который направляется в сторону Берлина по шоссе, перевозит людей на погрузочной площадке. По данным свидетелей, неизвестные люди пытались подавать сигналы другим автомобилистам, "чтобы привлечь внимание". После того, как водитель сделал остановку и открыл погрузочную площадку, семь человек соскочили на землю и убежали в лесной массив, расположенный рядом с шоссе.
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"Привлеченные силы из полиции Бранденбурга и федеральной полиции начали искать людей. Также использовался полицейский вертолет. После еще одного свидетельского показания офицеры смогли остановить побег семи человек... Двое 19-летних и пятеро молодых людей в возрасте 16 и 17 лет не смогли предъявить удостоверение личности и заявили, что являются гражданами Афганистана", - сообщается в пресс-релизе.
Все беглецы и водитель грузовика были задержаны. Несовершеннолетние беженцы были затем переданы в местное ведомство по делам молодежи. Двое совершеннолетних граждан Афганистана подали прошение о предоставлении убежища, они переданы в местное иммиграционное управление. Федеральная полиция возбудила уголовные дела против всех семи человек по подозрению в несанкционированном въезде в страну. Расследование ведется также в отношении водителя грузовика, он подозревается в контрабанде людей в Германии. После завершения полицейских мероприятий 56-летний гражданин Болгарии смог продолжить свое путешествие в Данию с грузом мебели.
 
БранденбургАфганистанГерманияВ мире
 
 
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