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Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет
Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет - РИА Новости, 07.06.2021
Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет
Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета, сообщила разработавшая аппарат компания... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:01
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военно-морские силы сша
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета, сообщила разработавшая аппарат компания Boeing."В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг… и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе", - говорится в заявлении. Компания назвала успешные испытания "историческим событием".Ранее сообщалось, что Boeing заключил контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/avia-1734669217.html
https://ria.ru/20210528/samolet-1734575783.html
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f/a-18, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, f-35, lockheed martin

Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет

16:01 07.06.2021 (обновлено: 16:02 07.06.2021)
 
© AFP 2021 / Ted AljibeИстребитель FA-18 Hornet приземляется на авианосец "Теодор Рузвельт"
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© AFP 2021 / Ted Aljibe
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета, сообщила разработавшая аппарат компания Boeing.
"В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг… и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе", - говорится в заявлении. Компания назвала успешные испытания "историческим событием".
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Ранее сообщалось, что Boeing заключил контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.
Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.
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