https://ria.ru/20210607/bespilotnik-1736021114.html

Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет

Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет - РИА Новости, 07.06.2021

Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет

Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета, сообщила разработавшая аппарат компания... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T16:01

2021-06-07T16:01

2021-06-07T16:02

f/a-18

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

f-35

lockheed martin

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета, сообщила разработавшая аппарат компания Boeing."В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг… и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе", - говорится в заявлении. Компания назвала успешные испытания "историческим событием".Ранее сообщалось, что Boeing заключил контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/avia-1734669217.html

https://ria.ru/20210528/samolet-1734575783.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f/a-18, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, f-35, lockheed martin