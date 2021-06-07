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Глава Евросовета рассказал о роли Москвы в решении белорусского кризиса
Глава Евросовета рассказал о роли Москвы в решении белорусского кризиса - РИА Новости, 07.06.2021
Глава Евросовета рассказал о роли Москвы в решении белорусского кризиса
Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии, заявил, что Москва может сыграть... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:11
2021-06-07T17:40
россия
шарль мишель
кгб белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
в мире
евросовет
москва
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии, заявил, что Москва может сыграть важную роль в урегулировании кризиса, говорится в распространенном заявлении Евросовета."Осуждалась ситуация в Белоруссии… Мишель подчеркнул, что властям Белоруссии необходимо освободить политзаключенных, прекратить репрессии и насилие и начать всесторонний нацдиалог. Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса", - говорится в документе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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россия, шарль мишель, кгб белоруссии, александр лукашенко, владимир путин, в мире, евросовет, москва, белоруссия

Глава Евросовета рассказал о роли Москвы в решении белорусского кризиса

17:11 07.06.2021 (обновлено: 17:40 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского союза Шарль Мишель в Киеве
Президент Европейского союза Шарль Мишель в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии, заявил, что Москва может сыграть важную роль в урегулировании кризиса, говорится в распространенном заявлении Евросовета.
"Осуждалась ситуация в Белоруссии… Мишель подчеркнул, что властям Белоруссии необходимо освободить политзаключенных, прекратить репрессии и насилие и начать всесторонний нацдиалог. Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса", - говорится в документе.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
РоссияШарль МишельКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреЕвросоветМоскваБелоруссия
 
 
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