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https://ria.ru/20210607/bayden-1736067701.html
Байден поддержал создание "Крымской платформы", заявили в Киеве
Байден поддержал создание "Крымской платформы", заявили в Киеве - РИА Новости, 08.06.2021
Байден поддержал создание "Крымской платформы", заявили в Киеве
Президент США Джо Байден выступил в поддержку "Крымской платформы", сообщил офис украинского лидера. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T22:11
2021-06-08T06:07
россия
мария захарова
евросоюз
владимир зеленский
джо байден
сша
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в мире
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КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил в поддержку "Крымской платформы", сообщил офис украинского лидера.В понедельник глава Украины провел телефонный разговор с американским коллегой."Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании "Крымской платформы". Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите &lt;...&gt; на высоком политическом уровне", — говорится в сообщении со ссылкой на главу офиса Андрея Ермака.Как ранее заявлял Зеленский, Украина делает все, чтобы "вернуть Крым". Для этого Киев запустил так называемую "Крымскую платформу". Саммит запланирован на 23 августа. Украина предложила присоединиться к площадке в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность".
https://ria.ru/20210522/proval-1733490758.html
https://ria.ru/20210504/krym-1731060028.html
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россия, мария захарова, евросоюз, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Байден поддержал создание "Крымской платформы", заявили в Киеве

22:11 07.06.2021 (обновлено: 06:07 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден выступил в поддержку "Крымской платформы", сообщил офис украинского лидера.
В понедельник глава Украины провел телефонный разговор с американским коллегой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 22:50
На Украине предрекли провал "Крымской платформы"
"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании "Крымской платформы". Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите <...> на высоком политическом уровне", — говорится в сообщении со ссылкой на главу офиса Андрея Ермака.
Как ранее заявлял Зеленский, Украина делает все, чтобы "вернуть Крым". Для этого Киев запустил так называемую "Крымскую платформу". Саммит запланирован на 23 августа. Украина предложила присоединиться к площадке в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность".
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 09:22
В Крыму рассказали, кто стоит за саммитом по "возращению" полуострова
 
РоссияМария ЗахароваЕвросоюзВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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