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В Киеве рассказали о "максимальных" гарантиях безопасности от Байдена
В Киеве рассказали о "максимальных" гарантиях безопасности от Байдена - РИА Новости, 08.06.2021
В Киеве рассказали о "максимальных" гарантиях безопасности от Байдена
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил, что дает Киеву максимальные гарантии безопасности. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T21:43
2021-06-08T07:41
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владимир зеленский
джо байден
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КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил, что дает Киеву максимальные гарантии безопасности.Беседа лидеров состоялась в понедельник."Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности", — сообщил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его цитирует агентство "РБК-Украина".В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.Против этого высказалось большинство европейских и российских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
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рбк (медиагруппа), владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире

В Киеве рассказали о "максимальных" гарантиях безопасности от Байдена

21:43 07.06.2021 (обновлено: 07:41 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил, что дает Киеву максимальные гарантии безопасности.
Беседа лидеров состоялась в понедельник.
"Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности", — сообщил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его цитирует агентство "РБК-Украина".
В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.
Против этого высказалось большинство европейских и российских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
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