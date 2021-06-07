https://ria.ru/20210607/bayden-1736056896.html

Байден поговорил по телефону с Зеленским

Байден поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 08.06.2021

Байден поговорил по телефону с Зеленским

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом, сообщил... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-07T19:57

2021-06-07T19:57

2021-06-08T05:44

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322225_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_0092e2f8b8b5eb3720a807e6145c1390.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом, сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", - сказал Салливан.По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины."Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу", - добавил Салливан.Байден на этой неделе отправится в свое первое зарубежное турне на посту президента. Он посетит Великобританию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и ЕС. В ходе турне 16 июня в Женеве также планируются переговоры Байдена и президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20210606/vstrecha-1735877843.html

https://ria.ru/20210607/ukraina-1736019696.html

сша

украина

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, джо байден, сша, украина, вашингтон (город)