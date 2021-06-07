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https://ria.ru/20210607/bayden-1736056896.html
Байден поговорил по телефону с Зеленским
Байден поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 08.06.2021
Байден поговорил по телефону с Зеленским
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом, сообщил... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T19:57
2021-06-08T05:44
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом, сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", - сказал Салливан.По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины."Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу", - добавил Салливан.Байден на этой неделе отправится в свое первое зарубежное турне на посту президента. Он посетит Великобританию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и ЕС. В ходе турне 16 июня в Женеве также планируются переговоры Байдена и президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20210606/vstrecha-1735877843.html
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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, вашингтон (город)

Байден поговорил по телефону с Зеленским

19:57 07.06.2021 (обновлено: 05:44 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом, сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", - сказал Салливан.
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Кравчук рассказал, что следует сделать Байдену перед встречей с Путиным
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу", - добавил Салливан.
Байден на этой неделе отправится в свое первое зарубежное турне на посту президента. Он посетит Великобританию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и ЕС. В ходе турне 16 июня в Женеве также планируются переговоры Байдена и президента РФ Владимира Путина.
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