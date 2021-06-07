https://ria.ru/20210607/bayden-1736034859.html

В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена

В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021

В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена

Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в понедельник, заявил советник руководителя офиса украинского... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:25

2021-06-07T17:25

2021-06-07T17:40

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в понедельник, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк."Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина".Подоляк отметил, что прежде всего Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве, который пройдет 16 июня. Замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. В понедельник украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что вероятность личной встречи Байдена и Зеленского перед переговорами американского лидера с президентом РФ мизерная, но остается шанс на проведение телефонного разговора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/zelenskiy-1736016578.html

сша

украина

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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире