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В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена
В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена - РИА Новости, 07.06.2021
В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена
Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в понедельник, заявил советник руководителя офиса украинского... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:25
2021-06-07T17:40
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в понедельник, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк."Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина".Подоляк отметил, что прежде всего Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве, который пройдет 16 июня. Замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. В понедельник украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что вероятность личной встречи Байдена и Зеленского перед переговорами американского лидера с президентом РФ мизерная, но остается шанс на проведение телефонного разговора.
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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена

17:25 07.06.2021 (обновлено: 17:40 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в понедельник, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина".
Подоляк отметил, что прежде всего Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".
Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве, который пройдет 16 июня. Замглавы МИД Украины Евгений Енин подтвердил намерение Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Мнение о том, что Байдену стоит поговорить с Зеленским до саммита в Женеве, озвучил и глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. В понедельник украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что вероятность личной встречи Байдена и Зеленского перед переговорами американского лидера с президентом РФ мизерная, но остается шанс на проведение телефонного разговора.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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