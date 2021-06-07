https://ria.ru/20210607/bayden-1735967670.html

Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным - РИА Новости, 07.06.2021

Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой перед американо-российским саммитом, РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:49

2021-06-07T11:49

2021-06-07T12:39

россия

северный поток — 2

дональд трамп

нафтогаз украины

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой перед американо-российским саммитом, сообщает Axios.Со ссылкой на источник в Белом доме СМИ утверждает, что Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить Владимира Зеленского незадолго до переговоров с Путиным в Женеве. Однако впоследствии в администрации американского лидера отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". В США посчитали, что Украина отказалась бороться с коррупцией, пишет портал.Как сам Зеленский заявил в интервью Axios, он готов встретиться с Байденом перед российско-американским саммитом в Женеве, чтобы, помимо прочего, обсудить "Северный поток — 2", но консультаций по этой теме не было. Тем не менее контакт с американским коллегой "в той или иной форме" возможен, подчеркнули в Киеве.Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://ria.ru/20210607/vstrecha-1735965219.html

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, дональд трамп, нафтогаз украины, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире