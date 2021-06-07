Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
11:49 07.06.2021 (обновлено: 12:39 07.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой перед американо-российским саммитом, сообщает Axios.
Со ссылкой на источник в Белом доме СМИ утверждает, что Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить Владимира Зеленского незадолго до переговоров с Путиным в Женеве. Однако впоследствии в администрации американского лидера отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". В США посчитали, что Украина отказалась бороться с коррупцией, пишет портал.
Как сам Зеленский заявил в интервью Axios, он готов встретиться с Байденом перед российско-американским саммитом в Женеве, чтобы, помимо прочего, обсудить "Северный поток — 2", но консультаций по этой теме не было. Тем не менее контакт с американским коллегой "в той или иной форме" возможен, подчеркнули в Киеве.
Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.