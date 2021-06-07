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Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным - РИА Новости, 07.06.2021
Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой перед американо-российским саммитом, РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:49
2021-06-07T12:39
россия
северный поток — 2
дональд трамп
нафтогаз украины
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой перед американо-российским саммитом, сообщает Axios.Со ссылкой на источник в Белом доме СМИ утверждает, что Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить Владимира Зеленского незадолго до переговоров с Путиным в Женеве. Однако впоследствии в администрации американского лидера отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". В США посчитали, что Украина отказалась бороться с коррупцией, пишет портал.Как сам Зеленский заявил в интервью Axios, он готов встретиться с Байденом перед российско-американским саммитом в Женеве, чтобы, помимо прочего, обсудить "Северный поток — 2", но консультаций по этой теме не было. Тем не менее контакт с американским коллегой "в той или иной форме" возможен, подчеркнули в Киеве.Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
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россия, северный поток — 2, дональд трамп, нафтогаз украины, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Axios: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

11:49 07.06.2021 (обновлено: 12:39 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой перед американо-российским саммитом, сообщает Axios.
Со ссылкой на источник в Белом доме СМИ утверждает, что Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить Владимира Зеленского незадолго до переговоров с Путиным в Женеве. Однако впоследствии в администрации американского лидера отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". В США посчитали, что Украина отказалась бороться с коррупцией, пишет портал.
Как сам Зеленский заявил в интервью Axios, он готов встретиться с Байденом перед российско-американским саммитом в Женеве, чтобы, помимо прочего, обсудить "Северный поток — 2", но консультаций по этой теме не было. Тем не менее контакт с американским коллегой "в той или иной форме" возможен, подчеркнули в Киеве.
Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом. Инициатором новой встречи, которая пройдет 16 июня, выступил Байден. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Эксперт оценил желание Зеленского встретиться с Байденом
 
РоссияСеверный поток — 2Дональд ТрампНафтогаз УкраиныВладимир ЗеленскийДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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