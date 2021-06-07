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Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" республике
Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" республике - РИА Новости, 07.06.2021
Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" республике
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Башкирии 38,3% акций "Башкирской содовой компании" (БСК), а в доверительное управление регионального... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:47
2021-06-07T23:19
россия
башкирская содовая компания
республика башкортостан
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
генеральная прокуратура рф
владимир путин
уфа
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Башкирии 38,3% акций "Башкирской содовой компании" (БСК), а в доверительное управление регионального фонда - 11,7% акций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.О таком решении Путин рассказал ещё в марте, отметив, что в результате Башкирия сможет полноценно управлять предприятием, но в то же время контрольный пакет акций останется в федеральной собственности."Принять предложения правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан... о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания"... о передаче в доверительное управление акционерному обществу "Региональный фонд" (город Уфа) находящихся в федеральной собственности 11,7 процента обыкновенных акций (194 151 штука) акционерного общества "Башкирская содовая компания", - говорится в документе.Кроме того, согласно подписанному указу, компания вносится в перечень стратегических предприятий с долей РФ в уставном капитале в 57,43%.Передача обоих пакетов акций должна быть проведена в трехмесячный срок. Отмечается, что правительству России также поручено в тот же трехмесячный срок обеспечить заключение между федеральным центром и Башкирией акционерного соглашения, которое определит перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности производственной и инвестиционной деятельности акционерного общества и механизм контроля за эффективным использованием имущества, находящегося в государственной собственности.Путин в августе также раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются на месте, а выводятся на зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства 95,72% акций БСК, суды его поддержали, и в марте пакет поступил на счет Росимущества.
https://ria.ru/20210331/soda-1603643414.html
https://ria.ru/20210312/aktsii-1601012098.html
россия
республика башкортостан
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россия, башкирская содовая компания, республика башкортостан, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), генеральная прокуратура рф, владимир путин, уфа, экономика

Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" республике

19:47 07.06.2021 (обновлено: 23:19 07.06.2021)
 
© Depositphotos / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / Eugene_R
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Башкирии 38,3% акций "Башкирской содовой компании" (БСК), а в доверительное управление регионального фонда - 11,7% акций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
О таком решении Путин рассказал ещё в марте, отметив, что в результате Башкирия сможет полноценно управлять предприятием, но в то же время контрольный пакет акций останется в федеральной собственности.
"Принять предложения правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан... о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания"... о передаче в доверительное управление акционерному обществу "Региональный фонд" (город Уфа) находящихся в федеральной собственности 11,7 процента обыкновенных акций (194 151 штука) акционерного общества "Башкирская содовая компания", - говорится в документе.
Кроме того, согласно подписанному указу, компания вносится в перечень стратегических предприятий с долей РФ в уставном капитале в 57,43%.
Башкирская содовая компания - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Передача обоих пакетов акций должна быть проведена в трехмесячный срок. Отмечается, что правительству России также поручено в тот же трехмесячный срок обеспечить заключение между федеральным центром и Башкирией акционерного соглашения, которое определит перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности производственной и инвестиционной деятельности акционерного общества и механизм контроля за эффективным использованием имущества, находящегося в государственной собственности.
Путин в августе также раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются на месте, а выводятся на зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства 95,72% акций БСК, суды его поддержали, и в марте пакет поступил на счет Росимущества.
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Акции "Башкирской содовой компании" перечислили на счет Росимущества
 
РоссияБашкирская содовая компанияРеспублика БашкортостанФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинУфаЭкономика
 
 
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