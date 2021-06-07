https://ria.ru/20210607/bashkiriya-1736056134.html

Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" республике

Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" республике - РИА Новости, 07.06.2021

Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" республике

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Башкирии 38,3% акций "Башкирской содовой компании" (БСК), а в доверительное управление регионального... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T19:47

2021-06-07T19:47

2021-06-07T23:19

россия

башкирская содовая компания

республика башкортостан

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

уфа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576446124_0:282:2731:1818_1920x0_80_0_0_c04bd972819feba42225c4b10c1c282f.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Башкирии 38,3% акций "Башкирской содовой компании" (БСК), а в доверительное управление регионального фонда - 11,7% акций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.О таком решении Путин рассказал ещё в марте, отметив, что в результате Башкирия сможет полноценно управлять предприятием, но в то же время контрольный пакет акций останется в федеральной собственности."Принять предложения правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан... о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания"... о передаче в доверительное управление акционерному обществу "Региональный фонд" (город Уфа) находящихся в федеральной собственности 11,7 процента обыкновенных акций (194 151 штука) акционерного общества "Башкирская содовая компания", - говорится в документе.Кроме того, согласно подписанному указу, компания вносится в перечень стратегических предприятий с долей РФ в уставном капитале в 57,43%.Передача обоих пакетов акций должна быть проведена в трехмесячный срок. Отмечается, что правительству России также поручено в тот же трехмесячный срок обеспечить заключение между федеральным центром и Башкирией акционерного соглашения, которое определит перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности производственной и инвестиционной деятельности акционерного общества и механизм контроля за эффективным использованием имущества, находящегося в государственной собственности.Путин в августе также раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются на месте, а выводятся на зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства 95,72% акций БСК, суды его поддержали, и в марте пакет поступил на счет Росимущества.

https://ria.ru/20210331/soda-1603643414.html

https://ria.ru/20210312/aktsii-1601012098.html

россия

республика башкортостан

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, башкирская содовая компания, республика башкортостан, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), генеральная прокуратура рф, владимир путин, уфа, экономика