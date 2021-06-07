Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" республике
19:47 07.06.2021 (обновлено: 23:19 07.06.2021)
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Башкирии 38,3% акций "Башкирской содовой компании" (БСК), а в доверительное управление регионального фонда - 11,7% акций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
О таком решении Путин рассказал ещё в марте, отметив, что в результате Башкирия сможет полноценно управлять предприятием, но в то же время контрольный пакет акций останется в федеральной собственности.
"Принять предложения правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан... о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания"... о передаче в доверительное управление акционерному обществу "Региональный фонд" (город Уфа) находящихся в федеральной собственности 11,7 процента обыкновенных акций (194 151 штука) акционерного общества "Башкирская содовая компания", - говорится в документе.
Кроме того, согласно подписанному указу, компания вносится в перечень стратегических предприятий с долей РФ в уставном капитале в 57,43%.
Передача обоих пакетов акций должна быть проведена в трехмесячный срок. Отмечается, что правительству России также поручено в тот же трехмесячный срок обеспечить заключение между федеральным центром и Башкирией акционерного соглашения, которое определит перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности производственной и инвестиционной деятельности акционерного общества и механизм контроля за эффективным использованием имущества, находящегося в государственной собственности.
Путин в августе также раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются на месте, а выводятся на зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства 95,72% акций БСК, суды его поддержали, и в марте пакет поступил на счет Росимущества.