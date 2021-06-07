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Экс-мэр Владивостока, у которого прошли обыски, попал в аварию
Экс-мэр Владивостока, у которого прошли обыски, попал в аварию - РИА Новости, 07.06.2021
Экс-мэр Владивостока, у которого прошли обыски, попал в аварию
Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого на прошлой неделе прошли обыски, в понедельник рассказал, что получил небольшую травму в столкновении на... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T04:54
2021-06-07T05:55
олег гуменюк (политик)
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого на прошлой неделе прошли обыски, в понедельник рассказал, что получил небольшую травму в столкновении на картинговой трассе и что к "опасным ситуациям" старается относиться спокойно, зная, что "был прав".Источник в правоохранительных органах региона 31 мая сообщил об обысках дома у Гуменюка и отметил, что тот пока не задержан, находится в статусе свидетеля. По его словам, обыски связаны с делом о махинациях на кладбищах города. В краевом главке СК РИА Новости в тот же день официально подтвердили проведение обысков у Гуменюка. Также 4 июня источник сообщал, что правоохранители проводят следственные действия по документированию взятки Гуменюку."Сегодня выходной, с детьми и своей командой не "Примринге". Сегодня у нас второй этап, боролся за победу, но получилось столкновение сильное. Сейчас поеду в больницу, но, я думаю, что все пройдет и также буду участвовать (в гонках)", - сказал Гуменюк в "сториз" в своем аккаунте в Instagram.Он написал, что во время заезда произошло неожиданное столкновение."Но это гонки, такое здесь случается! К опасным ситуациям, происходящим на треке, всегда стараюсь относиться спокойно, тем более когда знаю, что был прав и двигался по своей траектории", - добавил экс-мэр.Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И. о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков.
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олег гуменюк (политик), россия, приморский край, происшествия

Экс-мэр Владивостока, у которого прошли обыски, попал в аварию

04:54 07.06.2021 (обновлено: 05:55 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкОлег Гуменюк
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого на прошлой неделе прошли обыски, в понедельник рассказал, что получил небольшую травму в столкновении на картинговой трассе и что к "опасным ситуациям" старается относиться спокойно, зная, что "был прав".
Источник в правоохранительных органах региона 31 мая сообщил об обысках дома у Гуменюка и отметил, что тот пока не задержан, находится в статусе свидетеля. По его словам, обыски связаны с делом о махинациях на кладбищах города. В краевом главке СК РИА Новости в тот же день официально подтвердили проведение обысков у Гуменюка. Также 4 июня источник сообщал, что правоохранители проводят следственные действия по документированию взятки Гуменюку.
"Сегодня выходной, с детьми и своей командой не "Примринге". Сегодня у нас второй этап, боролся за победу, но получилось столкновение сильное. Сейчас поеду в больницу, но, я думаю, что все пройдет и также буду участвовать (в гонках)", - сказал Гуменюк в "сториз" в своем аккаунте в Instagram.
Он написал, что во время заезда произошло неожиданное столкновение.
"Но это гонки, такое здесь случается! К опасным ситуациям, происходящим на треке, всегда стараюсь относиться спокойно, тем более когда знаю, что был прав и двигался по своей траектории", - добавил экс-мэр.
Мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 08:31
Экс-мэра Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взятки
Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И. о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков.
 
Олег Гуменюк (политик)РоссияПриморский крайПроисшествия
 
 
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