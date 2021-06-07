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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210607/auktsion-1736051444.html
Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов - РИА Новости, 07.06.2021
Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
В Лондоне на аукционе Christie's, где состоялись торги, посвященные русскому искусству, один из топ-лотов — "Портрет императора Павла I" (1754-1801) кисти... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:11
2021-06-07T19:11
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Лондоне на аукционе Christie's, где состоялись торги, посвященные русскому искусству, один из топ-лотов — "Портрет императора Павла I" (1754-1801) кисти Дмитрия Левицкого был продан за 1,3 миллиона долларов. Произведение было написано в 1796 году. Другой топ-лот "русских торгов" — "Троице-Сергиева лавра" (1921) Роберта Фалька, выставлявшийся с той же стартовой ценой (примерно миллион долларов), продан не был. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения художника, недавно завершилась его ретроспективная выставка в Третьяковской галерее.На состоявшемся аукционе русского искусства были представлены 239 работ, охватывающих исторический период с XVIII по XXI век. Среди них не только живопись выдающихся русских художников, но и и произведения декоративно-прикладного искусства, творения фирмы Фаберже, драгоценные изделия с императорским провенансом, фарфор, серебро и предметы, связанные с военной историей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/1603783612.html
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фаберже, новости культуры, лондон, третьяковская галерея

Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов

19:11 07.06.2021
 
© Фото : Christie'sДмитрий Левицкий “Портрет императора Павла I (1754-1801)”
Дмитрий Левицкий “Портрет императора Павла I (1754-1801)” - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Christie's
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Лондоне на аукционе Christie's, где состоялись торги, посвященные русскому искусству, один из топ-лотов — "Портрет императора Павла I" (1754-1801) кисти Дмитрия Левицкого был продан за 1,3 миллиона долларов.
Произведение было написано в 1796 году.
"Портрет императора Павла I" стал одной из сенсаций выставки Левицкого, прошедшей в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге в 2010 году. Недавно обнаруженный шедевр, происходивший из венской частной коллекции, мелькал во всех новостных выпусках", — напоминает Christie's. Согласно каталогу юбилейной выставки в Русском музее, портрет происходит из фамильного собрания князей Голицыных.
Другой топ-лот "русских торгов" — "Троице-Сергиева лавра" (1921) Роберта Фалька, выставлявшийся с той же стартовой ценой (примерно миллион долларов), продан не был. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения художника, недавно завершилась его ретроспективная выставка в Третьяковской галерее.
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На состоявшемся аукционе русского искусства были представлены 239 работ, охватывающих исторический период с XVIII по XXI век. Среди них не только живопись выдающихся русских художников, но и и произведения декоративно-прикладного искусства, творения фирмы Фаберже, драгоценные изделия с императорским провенансом, фарфор, серебро и предметы, связанные с военной историей.
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