Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Лондоне на аукционе Christie's, где состоялись торги, посвященные русскому искусству, один из топ-лотов — "Портрет императора Павла I" (1754-1801) кисти Дмитрия Левицкого был продан за 1,3 миллиона долларов.
Произведение было написано в 1796 году.
"Портрет императора Павла I" стал одной из сенсаций выставки Левицкого, прошедшей в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге в 2010 году. Недавно обнаруженный шедевр, происходивший из венской частной коллекции, мелькал во всех новостных выпусках", — напоминает Christie's. Согласно каталогу юбилейной выставки в Русском музее, портрет происходит из фамильного собрания князей Голицыных.
Другой топ-лот "русских торгов" — "Троице-Сергиева лавра" (1921) Роберта Фалька, выставлявшийся с той же стартовой ценой (примерно миллион долларов), продан не был. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения художника, недавно завершилась его ретроспективная выставка в Третьяковской галерее.
На состоявшемся аукционе русского искусства были представлены 239 работ, охватывающих исторический период с XVIII по XXI век. Среди них не только живопись выдающихся русских художников, но и и произведения декоративно-прикладного искусства, творения фирмы Фаберже, драгоценные изделия с императорским провенансом, фарфор, серебро и предметы, связанные с военной историей.