https://ria.ru/20210607/astrakhan-1735991482.html

В Астрахани завели дело после падения ребенка из окна центра развития

В Астрахани завели дело после падения ребенка из окна центра развития - РИА Новости, 07.06.2021

В Астрахани завели дело после падения ребенка из окна центра развития

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора центра раннего развития личности в Астрахани, где пятилетний ребенок выпал из окна, сообщает СУСК... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:35

2021-06-07T13:35

2021-06-07T15:43

россия

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора центра раннего развития личности в Астрахани, где пятилетний ребенок выпал из окна, сообщает СУСК России по Астраханской области."В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении директора центра раннего развития личности, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пятилетнему ребенку, выпавшему из окна", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 3 июня мальчик вместе с другими детьми и воспитателем находился в игровой комнате центра раннего развития личности, расположенного на третьем этаже многоквартирного дома в Астрахани. Оставшись без присмотра, ребенок зашел в соседнюю комнату, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна на бетонное покрытие. Мальчика доставили в больницу, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

https://ria.ru/20210604/moskva-1735556443.html

россия

астрахань

астраханская область

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россия, астрахань, астраханская область, происшествия